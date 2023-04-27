https://ria.ru/20230427/volodin-1868033192.html
Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом
Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом - РИА Новости, 27.04.2023
Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил столь раннее объявление Байденом о планах баллотироваться на второй президентский срок... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:34
2023-04-27T09:34
2023-04-27T09:55
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил столь раннее объявление Байденом о планах баллотироваться на второй президентский срок непопулярностью среди американского населения."На сегодняшний день расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинули уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти", - написал политик.Спикер Госдумы также назвал подрыв "Северных потоков", Создание военных биолабораторий, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации и развязывание войны на Украине преступлениями президента США.Президент США Джо Байден 25 апреля рассказал о планах идти на второй срок. Об этом он заявил спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
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в мире, сша, украина, европа, джо байден, вячеслав володин, госдума рф
В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом
Спикер ГД Володин: Байден объявил о выдвижении на новый срок из страха понести наказание
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
объяснил столь раннее объявление Байденом о планах баллотироваться на второй президентский срок непопулярностью среди американского населения.
"На сегодняшний день расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинули уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти", - написал политик.
Спикер Госдумы также назвал подрыв "Северных потоков", Создание военных биолабораторий, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации и развязывание войны на Украине преступлениями президента США.
Президент США Джо Байден 25 апреля рассказал о планах идти на второй срок. Об этом он заявил спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.
Байден опубликовал первый предвыборный промо-ролик