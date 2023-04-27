https://ria.ru/20230427/volodin-1868033192.html

Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом

Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом - РИА Новости, 27.04.2023

Володин объяснил, зачем Байдену так сильно нужно остаться президентом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил столь раннее объявление Байденом о планах баллотироваться на второй президентский срок... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:34

2023-04-27T09:34

2023-04-27T09:55

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил столь раннее объявление Байденом о планах баллотироваться на второй президентский срок непопулярностью среди американского населения."На сегодняшний день расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинули уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти", - написал политик.Спикер Госдумы также назвал подрыв "Северных потоков", Создание военных биолабораторий, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации и развязывание войны на Украине преступлениями президента США.Президент США Джо Байден 25 апреля рассказал о планах идти на второй срок. Об этом он заявил спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867918965.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, европа, джо байден, вячеслав володин, госдума рф