https://ria.ru/20230427/vodoemy-1868135846.html

Водоемы Волго-Ахтубинской поймы наполнились на 75-95% за счет расчистки

Водоемы Волго-Ахтубинской поймы наполнились на 75-95% за счет расчистки - РИА Новости, 27.04.2023

Водоемы Волго-Ахтубинской поймы наполнились на 75-95% за счет расчистки

Уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области составил от 75 % до 95% благодаря расчистке водоемов, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:12

2023-04-27T14:12

2023-04-27T14:12

волгоградская область

волгоградская область

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 27 апр - РИА Новости. Уровень обводнения Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области составил от 75 % до 95% благодаря расчистке водоемов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. В Волгоградской области завершается паводок на Волге, по информации РусГидро, Волжская ГЭС перешла в режим работы "рыбохозяйственной полки". "Вода в пойму зашла, и в приличных объемах: в этом году мы справляемся с задачей заполнения водных объектов на 75-95% в зависимости от их удаленности, так как большой объем основных артерий уже расчищен... Мы должны продолжать заниматься расчисткой и строительством водопропускных сооружений, чтобы обеспечивать плавное захождение воды и удерживание ее там", - приводит пресс-служба администрации слова Бочарова во время совещания, посвященного состоянию Волго-Ахтубинской поймы. По данным властей, на данный момент объем воды в пойме сопоставим с показателями прошлых лет. Отмечается, что с 2014 года здесь расчищено около 50 водоемов, входящих в экосистему поймы, построено 50 водопропускных сооружений. Подчеркивается, что эта работа будет продолжаться в рамках нацпроекта "Экология". По информации администрации, к 2024 году планы по реабилитации всех водных объектов будут выполнены. Кроме того, отмечается, что обеспечить полное заполнение водой поймы поможет строительство обводного канала и комплекса гидросооружений на Ахтубе. "Летом получим заключение госэкспертизы и после этого сможем работать над получением финансирования и реализацией этой задачи", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20230425/vertolet-1867487017.html

https://ria.ru/20230418/bespilotnik-1866109377.html

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волгоградская область, андрей бочаров, русгидро, волжская гэс, россия