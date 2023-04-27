https://ria.ru/20230427/vlast-1868174423.html

Президент Молдавии Санду боится потерять власть, заявил оппозиционер Шор

Президент Молдавии Санду боится потерять власть, заявил оппозиционер Шор - РИА Новости, 27.04.2023

Президент Молдавии Санду боится потерять власть, заявил оппозиционер Шор

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в четверг РИА Новости, что лишение его депутатского мандата — это истерика и страх правящей партии "Действие и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

2023-04-27T15:54

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил в четверг РИА Новости, что лишение его депутатского мандата — это истерика и страх правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и президента страны Майи Санду потерять власть. Тринадцатого апреля президент страны Майя Санду сообщила, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным" и сказал, что не намерен ему подчиняться. Ранее в четверг парламент 56 голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) отозвал у Шора депутатский мандат. "Мы (в партии - ред.) чётко понимаем, что данное решение несёт под собой характер страха и истерики действующего режима ПДС и Майи Санду. Потому что, если режим не может людям дать хлеб, он пытается дать ему зрелищ. Только они не понимают, что зрелище никому уже не интересно. Мы вообще считаем, действующий парламент нелегитимным, он давно не отражает интересы народа. Действующий режим должен уйти немедленно в отставку", - сказал политик в комментарии РИА Новости. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинения в незаконном финансировании. Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20230427/sandu-1868157122.html

https://ria.ru/20230426/gagauziya-1867911170.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор