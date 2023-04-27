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МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам - РИА Новости, 27.04.2023
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:47
2023-04-27T14:47
2023-04-27T15:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ журналистского пула главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил МИД РФ."Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - сообщил МИД РФ.Также было особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется.
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РИА Новости
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МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
МИД назвал действия посольства США по невыдаче виз журналистам пула Лаврова саботажем