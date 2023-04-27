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МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам - РИА Новости, 27.04.2023
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14:47 27.04.2023 (обновлено: 15:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vizy-1868149946.html
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам - РИА Новости, 27.04.2023
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам
Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:47
2023-04-27T15:00
визы
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ журналистского пула главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил МИД РФ."Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - сообщил МИД РФ.Также было особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется.
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визы, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, оон, нью-йорк (город)
Визы, США, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Москва, ООН, Нью-Йорк (город)
МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам

МИД назвал действия посольства США по невыдаче виз журналистам пула Лаврова саботажем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ журналистского пула главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил МИД РФ.
"Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - сообщил МИД РФ.
Также было особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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ВизыСШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМоскваООННью-Йорк (город)
 
 
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