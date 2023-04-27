https://ria.ru/20230427/vizy-1868149946.html

МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам

МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам - РИА Новости, 27.04.2023

МИД вручил посольству США ноту протеста из-за невыдачи виз журналистам

Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:47

2023-04-27T14:47

2023-04-27T15:00

визы

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Старший дипломат посольства США был вызван в четверг в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш в связи со срывом визового оформления представителям СМИ журналистского пула главы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщил МИД РФ."Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН", - сообщил МИД РФ.Также было особо подчеркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется.

https://ria.ru/20230427/ssha-1868106016.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, оон, нью-йорк (город)