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Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 27.04.2023
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11:40 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vikipediya-1868071833.html
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 27.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:40
2023-04-27T11:40
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россия
происшествия
москва
интернет
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. "Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за неудаление информации, размещенной в статье "40-й инженерно-саперный полк", в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует. По статье КоАП о неудалении из сети запрещенной в России информации для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Сумма штрафов Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенного контента возросла до почти 17 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
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wikipedia, россия, происшествия, москва, интернет
Wikipedia, Россия, Происшествия, Москва, Интернет
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за неудаление статьи из "Википедии"

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.
"Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 12:46
Протокол был составлен за неудаление информации, размещенной в статье "40-й инженерно-саперный полк", в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует.
По статье КоАП о неудалении из сети запрещенной в России информации для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Сумма штрафов Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенного контента возросла до почти 17 миллионов рублей.
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