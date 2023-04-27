https://ria.ru/20230427/vikipediya-1868071833.html
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 27.04.2023
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:40
2023-04-27T11:40
2023-04-27T11:40
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москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. "Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за неудаление информации, размещенной в статье "40-й инженерно-саперный полк", в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует. По статье КоАП о неудалении из сети запрещенной в России информации для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Сумма штрафов Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенного контента возросла до почти 17 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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wikipedia, россия, происшествия, москва, интернет
Wikipedia, Россия, Происшествия, Москва, Интернет
Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"
Суд оштрафовал Wikimedia на два миллиона рублей за неудаление статьи из "Википедии"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде.
"Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Протокол был составлен за неудаление информации, размещенной в статье "40-й инженерно-саперный полк", в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует.
По статье КоАП о неудалении из сети запрещенной в России информации для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Сумма штрафов Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенного контента возросла до почти 17 миллионов рублей.
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