https://ria.ru/20230427/vikipediya-1868071833.html

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии" - РИА Новости, 27.04.2023

Суд вновь оштрафовал Wikimedia за отказ удалить статью из "Википедии"

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:40

2023-04-27T11:40

2023-04-27T11:40

wikipedia

россия

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москва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей управляющий "Википедией" фонд Wikimedia за неудаление запрещенной в России информации, сообщили РИА Новости в суде. "Wikimedia Foundation, Ink назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за неудаление информации, размещенной в статье "40-й инженерно-саперный полк", в которой указано место дислокации, какие батальоны входят состав полка и какую технику использует. По статье КоАП о неудалении из сети запрещенной в России информации для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Сумма штрафов Wikimedia по протоколам о неудалении запрещенного контента возросла до почти 17 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230420/vikipediya-1866585018.html

https://ria.ru/20230421/vikipediya-1866706116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

wikipedia, россия, происшествия, москва, интернет