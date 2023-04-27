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Украинские СМИ опубликовали видео жестокого обращения военных с мужчиной
Украинские СМИ опубликовали видео жестокого обращения военных с мужчиной - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские СМИ опубликовали видео жестокого обращения военных с мужчиной
Издание "Страна.ua" опубликовало видео жестокого обращения украинских военных с гражданским. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:57
2023-04-27T08:57
2023-04-27T11:13
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Издание "Страна.ua" опубликовало видео жестокого обращения украинских военных с гражданским. По информации издания, это запись с камеры наблюдения в Черкассах. На кадрах трое мужчин в военной форме недолго разговаривают с мужчиной, после чего начинают его избивать, валят на землю, один бьет его ногой в лицо. Издание предполагает, что таким образом сотрудники военкомата пытались вручить повестку. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.На этом фоне украинские СМИ постоянно сообщают об облавах на призывников и о случаях жестокого обращения с ними. Повестки раздают в людных местах, в том числе в торговых центрах и у метро. Военные объясняют это нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкоматов на дому. Кроме того, многие украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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в мире, украина, черкассы, страна.ua
В мире, Украина, Черкассы, Страна.ua
Украинские СМИ опубликовали видео жестокого обращения военных с мужчиной
Издание "Страна.ua" опубликовало видео жестокого обращения военных с мужчиной в Черкассах