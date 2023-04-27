https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html

Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства

Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства - РИА Новости, 27.04.2023

Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства

Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством РФ в Париже, с его борта вели фотосъемку территории дипмиссии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:45

2023-04-27T18:45

2023-04-27T18:50

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством РФ в Париже, с его борта вели фотосъемку территории дипмиссии, сообщил РИА Новости источник в посольстве. "Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии", - рассказал собеседник агентства. По словам источника, инцидент произошел в начале марта. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видно, что над зданием посольства кружит вертолет с надписью Sécurité civile, а находящийся внутри человек держит в руках фотоаппарат с большим объективом и производит съемку. По надписи можно сделать вывод о том, что вертолет принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции. Обычно такие вертолеты используются при стихийных бедствиях или несчастных случаях. Посольство РФ направило ноту французским властями с просьбой разъяснить ситуацию, однако от них комментариев не последовало.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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