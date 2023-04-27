https://ria.ru/20230427/vertolet-1868254020.html
Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства
Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства - РИА Новости, 27.04.2023
Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства
Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством РФ в Париже, с его борта вели фотосъемку территории дипмиссии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:45
2023-04-27T18:45
2023-04-27T18:50
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством РФ в Париже, с его борта вели фотосъемку территории дипмиссии, сообщил РИА Новости источник в посольстве. "Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии", - рассказал собеседник агентства. По словам источника, инцидент произошел в начале марта. На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видно, что над зданием посольства кружит вертолет с надписью Sécurité civile, а находящийся внутри человек держит в руках фотоаппарат с большим объективом и производит съемку. По надписи можно сделать вывод о том, что вертолет принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции. Обычно такие вертолеты используются при стихийных бедствиях или несчастных случаях. Посольство РФ направило ноту французским властями с просьбой разъяснить ситуацию, однако от них комментариев не последовало.
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в мире, франция, россия
Вертолет МВД Франции вел съемку территории российского посольства
Над российским посольством в Париже летал французский вертолет, с которого вели съемку
ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Вертолет с маркировкой подразделения МВД Франции летал над посольством РФ в Париже, с его борта вели фотосъемку территории дипмиссии, сообщил РИА Новости источник в посольстве.
"Мы услышали сильный шум на улице, вышли посмотреть, что происходит. Над территорией посольства летал вертолет, с которого фотографировали территорию дипмиссии", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, инцидент произошел в начале марта.
На видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, видно, что над зданием посольства кружит вертолет с надписью Sécurité civile, а находящийся внутри человек держит в руках фотоаппарат с большим объективом и производит съемку. По надписи можно сделать вывод о том, что вертолет принадлежит Генеральному управлению гражданской безопасности и кризисного управления (DGSCGC) при МВД Франции. Обычно такие вертолеты используются при стихийных бедствиях или несчастных случаях.
Посольство РФ направило ноту французским властями с просьбой разъяснить ситуацию, однако от них комментариев не последовало.
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