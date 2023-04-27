https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html

"Моральное уродство": в США рассказали, что Байден делает с Украиной

"Моральное уродство": в США рассказали, что Байден делает с Украиной - РИА Новости, 27.04.2023

"Моральное уродство": в США рассказали, что Байден делает с Украиной

Президент США Джо Байден копирует на Украине политику своего предшественника Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане, и которая является... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:46

2023-04-27T02:46

2023-04-27T02:48

в мире

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украина

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джордж буш (младший)

нато

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден копирует на Украине политику своего предшественника Джорджа Буша-младшего, которую тот проводил в Афганистане, и которая является "моральным уродством, такое мнение высказал аналитик Эндрю Наполитано в газете The Washington Times.Буш, пояснил автор статьи, убедил конгресс и американскую общественность в том, что народу Афганистана нужно было преподать урок, независимо от степени его вины в терактах 11 сентября. При этом он не запросил у конгресса разрешения на объявление войны, хотя и признал, что афганское правительство не нападало на США. Результатом таких действий стало разрушение большей части Афганистана и гибель сотен тысяч невинных людей."Это моральное уродство было совершено во имя возмездия, сдерживания и освобождения, но на самом деле причиной было американское высокомерие. И сейчас это повторяется в Украине", – отметил Наполитано.Как отметил автор материала, поражение США в результате почти 20-летней оккупации Афганистана – это урок, который правительство до сих пор не усвоило, а президент Байден повторяет на Украине ту же ошибку, что и Буш, фактически участвуя в военных действиях."Без разрешения Конгресса и без государственной необходимости американские парни стреляют на Украине американскими боеприпасами по русским парням", – написал аналитик.Из-за подобных действий репутация Буша — младшего была выброшена на "свалку истории", а теперь Байден имеет все шансы разделить его участь, выразил уверенность Наполитано.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Ранее газета Guardian со ссылкой на материалы, которые называют попавшими в Сеть документами американской разведки, сообщила, что, согласно материалам, на территории Украины присутствовали бойцы подразделений спецназа НАТО. Уточняется, что большая часть военнослужащих были британцами, их количество составило до 50 человек.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867765629.html

https://ria.ru/20230426/bayden-1867807590.html

https://ria.ru/20230426/oruzhie-1867991048.html

сша

украина

афганистан

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в мире, сша, украина, афганистан, джо байден, джордж буш (младший), нато