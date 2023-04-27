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ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана - РИА Новости, 27.04.2023
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19:52 27.04.2023 (обновлено: 20:06 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html
ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана
ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана - РИА Новости, 27.04.2023
ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана
ООН обеспокоена применением обедненного урана любыми странами – это относится и к Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:52
2023-04-27T20:06
в мире
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великобритания
киев
фархан хак
лондон
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ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана любыми странами – это относится и к Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву.Хаку задали вопрос о том, обеспокоена ли ООН поставкой Британией снарядов с обедненным ураном Киеву."Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации", – отметил Хак.Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил: "Думаю, вам следует задать этот вопрос соответствующим властям в Британии. С нашей точки зрения мы обеспокоены любым размещением его любой страной в любой точке мира".
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html
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в мире, оон, великобритания, киев, фархан хак, лондон
В мире, ООН, Великобритания, Киев, Фархан Хак, Лондон
ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана

ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана Британией

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана любыми странами – это относится и к Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву.
Хаку задали вопрос о том, обеспокоена ли ООН поставкой Британией снарядов с обедненным ураном Киеву.
"Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации", – отметил Хак.
Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил: "Думаю, вам следует задать этот вопрос соответствующим властям в Британии. С нашей точки зрения мы обеспокоены любым размещением его любой страной в любой точке мира".
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В миреООНВеликобританияКиевФархан ХакЛондон
 
 
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