https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html

ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана

ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана - РИА Новости, 27.04.2023

ООН заявила о беспокойстве из-за использования обедненного урана

ООН обеспокоена применением обедненного урана любыми странами – это относится и к Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:52

2023-04-27T19:52

2023-04-27T20:06

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ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обеспокоена применением обедненного урана любыми странами – это относится и к Великобритании, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о поставках снарядов с обедненным ураном Лондоном Киеву.Хаку задали вопрос о том, обеспокоена ли ООН поставкой Британией снарядов с обедненным ураном Киеву."Вы знаете, что мы обеспокоены по поводу применения обедненного урана в любом месте мира, это касается и данной ситуации", – отметил Хак.Отвечая на вопрос о том, должна ли Британия нести ответственность за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на Украине, заместитель представителя заявил: "Думаю, вам следует задать этот вопрос соответствующим властям в Британии. С нашей точки зрения мы обеспокоены любым размещением его любой страной в любой точке мира".

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865271626.html

великобритания

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в мире, оон, великобритания, киев, фархан хак, лондон