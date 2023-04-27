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В Мелитополе опровергли сообщения о взрыве снарядов "Ураган" - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/uragan-1868281995.html
В Мелитополе опровергли сообщения о взрыве снарядов "Ураган"
В Мелитополе опровергли сообщения о взрыве снарядов "Ураган" - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе опровергли сообщения о взрыве снарядов "Ураган"
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал ложной информацию, распространяемую в украинских пабликах о... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T20:43
2023-04-27T20:43
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
киев
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал ложной информацию, распространяемую в украинских пабликах о взрыве в Мелитополе машины со снарядами реактивной системы залпового огня "Ураган". Ранее сообщалось, что в городе вечером был слышен звук взрыва. Информация уточняется. "В украинских информационных помойках разгоняют "перемогу" о взрыве в Мелитополе машины с 16 снарядами РСЗО типа "Ураган". Это откровенная ложь", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html
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мелитополь, запорожская область, киев, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Происшествия
В Мелитополе опровергли сообщения о взрыве снарядов "Ураган"

Рогов назвал сообщения о взрыве снарядов "Ураган" в Мелитополе ложными

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал ложной информацию, распространяемую в украинских пабликах о взрыве в Мелитополе машины со снарядами реактивной системы залпового огня "Ураган".
Ранее сообщалось, что в городе вечером был слышен звук взрыва. Информация уточняется.
"В украинских информационных помойках разгоняют "перемогу" о взрыве в Мелитополе машины с 16 снарядами РСЗО типа "Ураган". Это откровенная ложь", - написал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьКиевВладимир РоговПроисшествия
 
 
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