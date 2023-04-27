https://ria.ru/20230427/upts-1868127157.html

Депутаты украинского Ирпеня запретили деятельность УПЦ в городе

Депутаты украинского Ирпеня запретили деятельность УПЦ в городе - РИА Новости, 27.04.2023

Депутаты украинского Ирпеня запретили деятельность УПЦ в городе

Мэр украинского Ирпеня Александр Маркушин сообщил в телеграм-канале, что в четверг депутаты горсовета единогласно приняли решение о запрете деятельности... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:47

2023-04-27T13:47

2023-04-27T14:55

украина

киевская область

россия

украинская православная церковь

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мэр украинского Ирпеня Александр Маркушин сообщил в телеграм-канале, что в четверг депутаты горсовета единогласно приняли решение о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории города. "Сегодня мы провели сессию Ирпенского городского совета. Один из важнейших вопросов, за который единогласно проголосовали депутаты городского совета, – решение "об обращении по поводу запрета деятельности религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви московского патриархата", - написал Маркушин. При этом он добавил, что депутаты также обратились к Владимиру Заленскому, Верховной раде, кабинету министров и совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о безотлагательном принятии законов и подзаконных актов о запрете деятельности УПЦ на территории страны и усовершенствовании процедуры перехода таких религиозных общин в подчинение другим религиозным организациям. Позже в четверг стало известно, что горсовет города Бровары в Киевской области принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ. Так, по словам заместителя председателя Броварской районной государственной администрации Алексея Дорошенко, речь идет о четырех земельных участках, на которых расположено пять храмов. "В феврале прошлого года Православной церкви Украины принадлежало только четыре храма в Броварской общине, состоящей из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ. За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось только 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10", – написал Дорошенко на своей странице в соцсети. Депутаты Житомирского облсовета в Житомирской области в четверг также проголосовали за прекращение договоров аренды с религиозными организациями УПЦ, сообщает издание "Житомир.info". Против выступил лишь депутат из фракции "Предложение" Руслан Годован, который назвал ситуацию вокруг УПЦ "искусственно созданным конфликтом", а предложенное решение о прекращении договоров - незаконным.Как сообщало ранее украинское издание "24 канал", с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. На Украине находятся порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230427/goneniya-1868001461.html

https://ria.ru/20230423/upts-1867222622.html

https://ria.ru/20230424/khram-1867267851.html

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Екатерина Зайцева

украина, киевская область, россия, украинская православная церковь, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация вокруг упц