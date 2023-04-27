https://ria.ru/20230427/upts-1868070398.html

В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ

В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ

Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:38

2023-04-27T11:38

2023-04-27T11:38

религия

украина

черновцы

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе, сообщило в четверг украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

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черновцы

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

украина, черновцы, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)