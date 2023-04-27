В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ
"Суспильне": горсовет Черновцов лишил УПЦ права пользоваться 22 земельными участками
© iStock.com / Oleksandr TkachenkoГород Черновцы, Украина
© iStock.com / Oleksandr Tkachenko
Город Черновцы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе, сообщило в четверг украинское издание "Суспильне" ("Общественное").
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"В Черновцах УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. Такое решение приняли на сессии горсовета", - пишет издание. Отмечается, что за это решение проголосовали 28 депутатов, голосов против не было.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".