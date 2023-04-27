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В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
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Религия
 
11:38 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/upts-1868070398.html
В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ
В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ
Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:38
2023-04-27T11:38
религия
украина
черновцы
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе, сообщило в четверг украинское издание "Суспильне" ("Общественное"). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, черновцы, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Черновцы, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В Черновцах лишили УПЦ права пользоваться земельными участками, пишут СМИ

"Суспильне": горсовет Черновцов лишил УПЦ права пользоваться 22 земельными участками

© iStock.com / Oleksandr TkachenkoГород Черновцы, Украина
Город Черновцы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / Oleksandr Tkachenko
Город Черновцы, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Городской совет украинских Черновцов принял решение лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельными участками в городе, сообщило в четверг украинское издание "Суспильне" ("Общественное").
«
"В Черновцах УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. Такое решение приняли на сессии горсовета", - пишет издание. Отмечается, что за это решение проголосовали 28 депутатов, голосов против не было.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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