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"Полный провал". Зеленскому сообщили о реальном положении дел на фронте
"Полный провал". Зеленскому сообщили о реальном положении дел на фронте - РИА Новости, 27.04.2023
"Полный провал". Зеленскому сообщили о реальном положении дел на фронте
Несмотря на сильные дожди и грязь, Россия продолжает наступление, в то время как ВСУ оказались в критическом состоянии, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:22
2023-04-27T21:22
2023-04-27T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
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леонид кучма
артемовский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Несмотря на сильные дожди и грязь, Россия продолжает наступление, в то время как ВСУ оказались в критическом состоянии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Результаты деятельности Зеленского, правительства и парламента Украины — это полный провал. Это только разговоры про контрнаступления и прочее, а вот реальность совсем другая", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ под Артемовском находятся в тяжелом положении, а российские силы при этом продолжают постепенно наступать и в скором времени могут взять город под своей контроль.Киевский режим только дает обещания, что как только высохнет земля, то будет контрнаступление, поделился своим мнением Соскин. При этом он добавил, что тяжелые погодные условия ни в коей мере не сказываются на успешном продвижении Москвы.
https://ria.ru/20230427/vsu-1868238729.html
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в мире, россия, украина, олег соскин, леонид кучма, артемовский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Соскин, Леонид Кучма, Артемовский, Вооруженные силы Украины
"Полный провал". Зеленскому сообщили о реальном положении дел на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: положение ВСУ говорит о маловероятности контрнаступления