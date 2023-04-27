https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html

США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ

США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ

Соединенные Штаты опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут привести к опасной эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:36

2023-04-27T19:36

2023-04-27T19:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут привести к опасной эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator."Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", — отметил он.По словам журналиста, Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Нежелание поставлять определенные виды оружия частично мотивировано попытками ограничить возможности Киева по проведению подобных атак вглубь России, пояснил он.При этом автор предупреждает, что эти "ястребы" со временем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и спровоцировать усугубление кризиса.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html

https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский