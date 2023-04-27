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США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868272236.html
США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ
США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ
Соединенные Штаты опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут привести к опасной эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:36
2023-04-27T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут привести к опасной эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator."Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", — отметил он.По словам журналиста, Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Нежелание поставлять определенные виды оружия частично мотивировано попытками ограничить возможности Киева по проведению подобных атак вглубь России, пояснил он.При этом автор предупреждает, что эти "ястребы" со временем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и спровоцировать усугубление кризиса.
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html
https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский
США забили тревогу из-за потери контроля над Киевом, пишут СМИ

Spectator: США обеспокоены потерей контроля над ударами Украины вглубь России

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются, что участившиеся удары Украины вглубь России могут привести к опасной эскалации, пишет обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.
"Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В США вынесли жесткое предупреждение Зеленскому
Вчера, 16:01
По словам журналиста, Белый дом неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Нежелание поставлять определенные виды оружия частично мотивировано попытками ограничить возможности Киева по проведению подобных атак вглубь России, пояснил он.
При этом автор предупреждает, что эти "ястребы" со временем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и спровоцировать усугубление кризиса.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир Зеленский
 
 
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