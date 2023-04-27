"Тревожные новости". Подготовка Киева к контрнаступлению шокировала немцев
Freitag: Киев ввел цензуру, чтобы контролировать информацию о ситуации на фронте
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Киевские власти стремятся контролировать всю поступающую в западные СМИ информацию о боевых действиях на Украине, чтобы изображать действия ВСУ только в выгодном свете, пишет немецкая газета Der Freitag.
"Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева", — говорится в статье.
Как уточнили немецкие журналисты, командование ВСУ ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах. Теперь на некоторые территории репортеры допускаются только в сопровождении военных, в других и вовсе запрещено работать.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.