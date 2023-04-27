https://ria.ru/20230427/ukraina-1868262240.html

"Тревожные новости". Подготовка Киева к контрнаступлению шокировала немцев

"Тревожные новости". Подготовка Киева к контрнаступлению шокировала немцев - РИА Новости, 27.04.2023

"Тревожные новости". Подготовка Киева к контрнаступлению шокировала немцев

Киевские власти стремятся контролировать всю поступающую в западные СМИ информацию о боевых действиях на Украине, чтобы изображать действия ВСУ только в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:16

2023-04-27T19:16

2023-04-27T19:16

в мире

украина

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Киевские власти стремятся контролировать всю поступающую в западные СМИ информацию о боевых действиях на Украине, чтобы изображать действия ВСУ только в выгодном свете, пишет немецкая газета Der Freitag."Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева", — говорится в статье.Как уточнили немецкие журналисты, командование ВСУ ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах. Теперь на некоторые территории репортеры допускаются только в сопровождении военных, в других и вовсе запрещено работать.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230427/vsu-1868238729.html

https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, денис шмыгаль, вооруженные силы украины