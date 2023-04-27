ВСУ целенаправленно обстреливают храмы и монастыри, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: украинские военные часто целенаправленно обстреливают храмы и монастыри
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике
Разрушенный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Храмы и монастыри в зоне СВО в Донбассе нередко обстреливаются украинскими военными целенаправленно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя в четверг.
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"К сожалению, от боевых действий неизбежно страдают храмы и монастыри, нередко поступают сведения и о целенаправленных обстрелах храмов. Так, в Пасхальную ночь был нанесен удар по району Донецка, где расположен Свято-Преображенский храм, один невинный человек погиб, царствие небесное, иподьякон получил ранение. Еще раз хочу сказать, что это вопиющий акт террора, и он предан молчанию в мировых СМИ, в правозащитном сообществе ни одной информации не прошло", - заявил патриарх Кирилл.
В Донецке в Пасхальную ночь во время богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в результате обстрела был ранен клирик канонической Украинской православной церкви (УПЦ), под обстрел также попал Трехсвятительский храм в Никополе, храм Михаила Архангела в Камышевахе неподалеку от Запорожья был разрушен, сообщил ранее сайт УПЦ.