https://ria.ru/20230427/ukraina-1868163315.html

ВСУ целенаправленно обстреливают храмы и монастыри, заявил патриарх Кирилл

ВСУ целенаправленно обстреливают храмы и монастыри, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 27.04.2023

ВСУ целенаправленно обстреливают храмы и монастыри, заявил патриарх Кирилл

Храмы и монастыри в зоне СВО в Донбассе нередко обстреливаются украинскими военными целенаправленно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:23

2023-04-27T15:23

2023-04-27T15:23

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донбасс

запорожье

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Храмы и монастыри в зоне СВО в Донбассе нередко обстреливаются украинскими военными целенаправленно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета в храме Христа Спасителя в четверг. В Донецке в Пасхальную ночь во время богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в результате обстрела был ранен клирик канонической Украинской православной церкви (УПЦ), под обстрел также попал Трехсвятительский храм в Никополе, храм Михаила Архангела в Камышевахе неподалеку от Запорожья был разрушен, сообщил ранее сайт УПЦ.

https://ria.ru/20230206/monastyr-1850107207.html

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Ольга Фомченкова

донецк, донбасс, запорожье, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, украинская православная церковь