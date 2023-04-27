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Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины - РИА Новости, 27.04.2023
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14:59 27.04.2023 (обновлено: 16:06 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868155724.html
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины - РИА Новости, 27.04.2023
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать временные исключения из ответных санкций в отношении Украины, следует из указа,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:59
2023-04-27T16:06
россия
украина
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать временные исключения из ответных санкций в отношении Украины, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Документ вносит изменения в соответствующий указ от 22 октября 2018 года, а именно новый пункт:"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом".Новый документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала. В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в дальнейшем его несколько раз расширяли.
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россия, украина, экономика, владимир путин
Россия, Украина, Экономика, Владимир Путин
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины

Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать временные исключения из ответных санкций в отношении Украины, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в соответствующий указ от 22 октября 2018 года, а именно новый пункт:
"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом".
Новый документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.
Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала. В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в дальнейшем его несколько раз расширяли.
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