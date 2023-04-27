https://ria.ru/20230427/ukraina-1868155724.html

Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины

Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины - РИА Новости, 27.04.2023

Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины

Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать временные исключения из ответных санкций в отношении Украины, следует из указа,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:59

2023-04-27T14:59

2023-04-27T16:06

россия

украина

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наделил правительство правом делать временные исключения из ответных санкций в отношении Украины, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Документ вносит изменения в соответствующий указ от 22 октября 2018 года, а именно новый пункт:"Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом".Новый документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", в частности, предусматривает блокирование безналичных денег, ценных бумаг, а также имущества физических и юридических лиц в России и запрещение на вывод капитала. В первоначальный список попали 322 физических и 68 юридических лиц, в дальнейшем его несколько раз расширяли.

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, экономика, владимир путин