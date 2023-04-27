https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080933.html
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск - РИА Новости, 27.04.2023
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск
Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:12
2023-04-27T12:12
2023-04-27T12:17
украина
россия
алексей неижпапа
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: украинец. Место рождения: УССР, Севастополь", - значится в базе в ответе на соответствующий запрос.
https://ria.ru/20220703/flot-1799847547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, алексей неижпапа, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), военно-морские силы украины
Украина, Россия, Алексей Неижпапа, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Военно-морские силы Украины
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск
МВД России объявило командующего ВМС Украины Неижпапу в розыск по уголовной статье