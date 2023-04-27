Рейтинг@Mail.ru
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 27.04.2023 (обновлено: 12:17 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080933.html
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск - РИА Новости, 27.04.2023
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск
Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:12
2023-04-27T12:17
украина
россия
алексей неижпапа
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
военно-морские силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868082308_0:20:948:553_1920x0_80_0_0_69f883ba7db34e892147effc5e279075.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: украинец. Место рождения: УССР, Севастополь", - значится в базе в ответе на соответствующий запрос.
https://ria.ru/20220703/flot-1799847547.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868082308_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_97b187ddd16cf9c0b916d078683eb0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, алексей неижпапа, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), военно-морские силы украины
Украина, Россия, Алексей Неижпапа, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Военно-морские силы Украины
МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск

МВД России объявило командующего ВМС Украины Неижпапу в розыск по уголовной статье

© РИА НовостиАлексей Неижпапа
Алексей Неижпапа - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Алексей Неижпапа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: украинец. Место рождения: УССР, Севастополь", - значится в базе в ответе на соответствующий запрос.
Фрагмент украинского корабля - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
Российский адмирал рассказал, во что превратились ВМС Украины
3 июля 2022, 00:12
 
УкраинаРоссияАлексей НеижпапаПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Военно-морские силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала