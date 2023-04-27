https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080933.html

МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск

МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск - РИА Новости, 27.04.2023

МВД России объявило командующего ВМС Украины в розыск

Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:12

2023-04-27T12:12

2023-04-27T12:17

украина

россия

алексей неижпапа

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

военно-морские силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868082308_0:20:948:553_1920x0_80_0_0_69f883ba7db34e892147effc5e279075.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа объявлен в розыск по уголовной статье, следует из карточки базы розыска МВД РФ."Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Национальность: украинец. Место рождения: УССР, Севастополь", - значится в базе в ответе на соответствующий запрос.

https://ria.ru/20220703/flot-1799847547.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, алексей неижпапа, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), военно-морские силы украины