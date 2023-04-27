Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму
Захарова: спасибо Киеву, что признал желание уничтожить все непокорное и неподвластное ему
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ.
Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Все это уже поняли, что логика - не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима. Хочу просто сказать спасибо за то, что ещё раз публично в этом признались и расписались, что больше не скрывают того, о чем мы говорили все эти долгие восемь лет, а нам говорили, что нам кажется", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывания Подоляка.