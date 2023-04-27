Рейтинг@Mail.ru
Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080798.html
Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму
Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023
Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму
Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:12
2023-04-27T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
михаил подоляк
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ. Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Все это уже поняли, что логика - не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима. Хочу просто сказать спасибо за то, что ещё раз публично в этом признались и расписались, что больше не скрывают того, о чем мы говорили все эти долгие восемь лет, а нам говорили, что нам кажется", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывания Подоляка.
https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, михаил подоляк, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Мария Захарова
Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму

Захарова: спасибо Киеву, что признал желание уничтожить все непокорное и неподвластное ему

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ.
Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Все это уже поняли, что логика - не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима. Хочу просто сказать спасибо за то, что ещё раз публично в этом признались и расписались, что больше не скрывают того, о чем мы говорили все эти долгие восемь лет, а нам говорили, что нам кажется", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывания Подоляка.
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Украине разрешили бить вглубь России
23 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМихаил ПодолякМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала