https://ria.ru/20230427/ukraina-1868080798.html

Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму

Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму - РИА Новости, 27.04.2023

Захарова поблагодарила Киев за слова о праве "уничтожать все" в Крыму

Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:12

2023-04-27T12:12

2023-04-27T12:12

специальная военная операция на украине

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украина

михаил подоляк

мария захарова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Идеологией киевского режима является логика уничтожения всего непокорного и неподвластного, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о "праве" Украины "уничтожать все" в Крыму и новых регионах РФ. Ранее Подоляк заявил, что Украина "имеет право" "уничтожать все, что находится" в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Все это уже поняли, что логика - не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики - вот именно эта логика и является идеологией киевского режима. Хочу просто сказать спасибо за то, что ещё раз публично в этом признались и расписались, что больше не скрывают того, о чем мы говорили все эти долгие восемь лет, а нам говорили, что нам кажется", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя высказывания Подоляка.

https://ria.ru/20230423/razreshenie-1867094922.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, михаил подоляк, мария захарова