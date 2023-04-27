Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов - РИА Новости, 27.04.2023
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:52
2023-04-27T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786637258_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_1800f6150cc72def84c54a089e31ca3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "За последнее время на линии фронта резко активировались украинские ДРГ, которые пытаются прощупать наши позиции и вскрыть линию обороны. Все попытки украинских боевиков пресекаются нашими военнослужащими", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, резко выросла интенсивность украинских обстрелов и использования ими ударных дронов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786637258_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0aa9e2c0572730ab0ee43d95d3fd9c9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов

Рогов: украинские диверсанты активизировались на запорожском участке линии фронта

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"За последнее время на линии фронта резко активировались украинские ДРГ, которые пытаются прощупать наши позиции и вскрыть линию обороны. Все попытки украинских боевиков пресекаются нашими военнослужащими", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, резко выросла интенсивность украинских обстрелов и использования ими ударных дронов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Запорожской области раскрыли тактику Киева перед контрнаступлением
Вчера, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала