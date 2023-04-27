https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов - РИА Новости, 27.04.2023
В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:52
2023-04-27T11:52
2023-04-27T11:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "За последнее время на линии фронта резко активировались украинские ДРГ, которые пытаются прощупать наши позиции и вскрыть линию обороны. Все попытки украинских боевиков пресекаются нашими военнослужащими", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, резко выросла интенсивность украинских обстрелов и использования ими ударных дронов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов
Рогов: украинские диверсанты активизировались на запорожском участке линии фронта