https://ria.ru/20230427/ukraina-1868073856.html

В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов

В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов - РИА Новости, 27.04.2023

В Запорожской области заявили об активизации украинских диверсантов

Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:52

2023-04-27T11:52

2023-04-27T11:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировались на запорожском участке линии фронта, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "За последнее время на линии фронта резко активировались украинские ДРГ, которые пытаются прощупать наши позиции и вскрыть линию обороны. Все попытки украинских боевиков пресекаются нашими военнослужащими", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, резко выросла интенсивность украинских обстрелов и использования ими ударных дронов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868024093.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр