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Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:19 27.04.2023 (обновлено: 11:37 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868063373.html
Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД
Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 27.04.2023
Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД
Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:19
2023-04-27T11:37
в мире
украина
россия
специальная военная операция на украине
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не только тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно. Теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю диспозицию", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что страны Запада "громко подтверждают свое участие в конфликте".Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не только тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно. Теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю диспозицию", - заявила Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что страны Запада "громко подтверждают свое участие в конфликте".
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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