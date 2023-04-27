https://ria.ru/20230427/ukraina-1868063373.html

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 27.04.2023

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, заявил МИД

Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:19

2023-04-27T11:37

в мире

украина

россия

специальная военная операция на украине

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине, а не только тактическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Западники открыто заявляют, что они сделают все возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось. То есть они даже не скрывают, что именно они стоят за всем этим самым военным планированием. Не только тактическим наведением, о чем мы говорили неоднократно. Теперь уже и в стратегическом плане выстраивают всю диспозицию", - заявила Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что страны Запада "громко подтверждают свое участие в конфликте".Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

https://ria.ru/20230427/dobrovolets-1868021844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)