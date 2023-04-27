https://ria.ru/20230427/ukraina-1868043248.html

Экс-премьер Словакии рассказал, чем обернется принятие Украины в НАТО

Экс-премьер Словакии рассказал, чем обернется принятие Украины в НАТО - РИА Новости, 27.04.2023

Экс-премьер Словакии рассказал, чем обернется принятие Украины в НАТО

Бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо, который может рассматривать возможность вернуться на пост премьера на предстоящих в сентябре... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:22

2023-04-27T10:22

2023-04-27T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо, который может рассматривать возможность вернуться на пост премьера на предстоящих в сентябре выборах, заявил в интервью агентству Bloomberg, что в случае возвращения к власти хочет отказаться от военной помощи Киеву, наложить вето на дальнейшие возможные санкции против России, а также выступить против вступления Украины в НАТО. По мнению Фицо, обсуждение вступления Украины в НАТО является "огромной чепухой", которая сделает конфликт глобальным. Кроме того, бывший премьер Словакии призывает начать мирные переговоры для завершения украинского конфликта как можно раньше. Агентство отмечает, что партия Фицо является фаворитом в опросах перед выборами, а его возможное возвращение жители могут поддержать на фоне разобщенности общества по вопросу ситуации на Украине, поставок вооружений и роста стоимости жизни. Блумберг подчеркивает, что подход Фицо, в случае его избрания, приведет к значительному изменению политики Словакии по вопросу поддержки Украины и станет вызовом для западных союзников страны. Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. В апреле Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине. Бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, евросоюз