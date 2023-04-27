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В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868018259.html
В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине
В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине
Для разрешения украинского конфликта нужно предоставить России то, что она хочет – роль одного из пяти "мировых жандармов", пишет историк Джордж Либмэн в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:15
2023-04-27T06:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ялта
владимир путин
оон
государственный департамент сша
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для разрешения украинского конфликта нужно предоставить России то, что она хочет – роль одного из пяти "мировых жандармов", пишет историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative."Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство – царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов", – написал он.Система, зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй Мировой войны, предполагала "священный союз" пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, и именно это союз и обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе, отметил автор статьи.Любое урегулирование, выразил мнение эксперт, должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, на том основании, что санкции на протяжении десятилетий демонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.Либмэн также подчеркнул, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО, и даже членство Норвегии и Дании ограничивается ограниченным присутствием иностранных военных баз и войск на территории этих стран.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html
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в мире, россия, украина, ялта, владимир путин, оон, государственный департамент сша, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ялта, Владимир Путин, ООН, Государственный департамент США, НАТО, США
В США предложили подход к России для прекращения конфликта на Украине

TAC: для разрешения украинского конфликта нужно дать России то, что ей нужно

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Для разрешения украинского конфликта нужно предоставить России то, что она хочет – роль одного из пяти "мировых жандармов", пишет историк Джордж Либмэн в журнале The American Conservative.
"Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство – царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов", – написал он.
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Система, зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй Мировой войны, предполагала "священный союз" пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, и именно это союз и обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе, отметил автор статьи.
Любое урегулирование, выразил мнение эксперт, должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, на том основании, что санкции на протяжении десятилетий демонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.
«
"Вместо этого "повелитель санкций" Госдепартамент радостно празднует истощение российских валютных резервов в результате конфликта, как будто обнищавшая Россия была бы бастионом мира, а не анархии", – пояснил он.
Либмэн также подчеркнул, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО, и даже членство Норвегии и Дании ограничивается ограниченным присутствием иностранных военных баз и войск на территории этих стран.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЯлтаВладимир ПутинООНГосударственный департамент СШАНАТОСША
 
 
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