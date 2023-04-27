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Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ugledar-1868042859.html
Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении
Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.04.2023
Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении
Российские подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении, несмотря на периодические попытки украинских войск контратаковать и вернуть свои... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:20
2023-04-27T10:20
специальная военная операция на украине
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении, несмотря на периодические попытки украинских войск контратаковать и вернуть свои позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Угледарское направление - оно остается тяжелым, напряженным. Противник пытается периодически контратаковать, пытается возвращать свои позиции. Несмотря на сложность ситуации, наши подразделения все равно продвигаются вперед, не так быстро, как нам этого хотелось бы, но есть объективные факторы именно такой скорости. Также помогает авиация уничтожать опорные пункты противника", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Также продолжается продвижение на авдеевском и горловском направлениях, добавил Пушилин.
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безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении

Пушилин: российские силы продвигаются под Угледаром, несмотря на контратаки ВСУ

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении, несмотря на периодические попытки украинских войск контратаковать и вернуть свои позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Угледарское направление - оно остается тяжелым, напряженным. Противник пытается периодически контратаковать, пытается возвращать свои позиции. Несмотря на сложность ситуации, наши подразделения все равно продвигаются вперед, не так быстро, как нам этого хотелось бы, но есть объективные факторы именно такой скорости. Также помогает авиация уничтожать опорные пункты противника", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Также продолжается продвижение на авдеевском и горловском направлениях, добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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