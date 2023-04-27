https://ria.ru/20230427/ugledar-1868042859.html

Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении

Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении - РИА Новости, 27.04.2023

Российские силы продолжают продвигаться на Угледарском направлении

Российские подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении, несмотря на периодические попытки украинских войск контратаковать и вернуть свои... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:20

2023-04-27T10:20

2023-04-27T10:20

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские подразделения продолжают продвижение на угледарском направлении, несмотря на периодические попытки украинских войск контратаковать и вернуть свои позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Угледарское направление - оно остается тяжелым, напряженным. Противник пытается периодически контратаковать, пытается возвращать свои позиции. Несмотря на сложность ситуации, наши подразделения все равно продвигаются вперед, не так быстро, как нам этого хотелось бы, но есть объективные факторы именно такой скорости. Также помогает авиация уничтожать опорные пункты противника", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Также продолжается продвижение на авдеевском и горловском направлениях, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230427/marinka-1868029753.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр