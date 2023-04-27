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Россия обогнала США по производству минеральных удобрений - РИА Новости, 27.04.2023
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16:03 27.04.2023 (обновлено: 17:57 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868178898.html
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений - РИА Новости, 27.04.2023
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время рабочей... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:03
2023-04-27T17:57
экономика
россия
сша
китай
андрей гурьев
владимир путин
индия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным."За последние десять лет мы нарастили производство на 40 процентов — до 55 миллионов тонн — всех видов удобрений. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая. Это действительно огромное достижение", — сказал глава РАПУ.По словам Гурьева, Россия — самый крупный экспортер минеральных удобрений в мире. Так, в 2021 году объем поставок составил 37-38 миллионов тонн, на следующий год произошло небольшое падение из-за введения международных санкций, пояснил он."Все это стало возможным благодаря крупнейшим инвестициям, которые были сделаны за последние десять лет. В 2013 году начался новый инвестиционный цикл, было проинвестировано 1,8 триллиона рублей. Мы заплатили более 600 миллиардов рублей только налогов. В 2022 году заплатили порядка 200 миллиардов налогов, что тоже является рекордным для нашей отрасли", — рассказал президент ассоциации.Глава РАПУ также подчеркнул, что за прошедшее десятилетие Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире. Около 70 процентов экспорта приходится на дружественные страны, подытожил Гурьев.Глава государства, в свою очередь, поблагодарил производителей за проделанную работу и выразил надежду на реализацию всех планов развития отрасли."Обязательно будем над этим работать по всем направлениям: и на Севере, и на Дальнем Востоке, и на юге страны. Рассчитываю, что Стратегия развития отрасли на ближайшие пять лет, &lt;...&gt; все эти планы будут реализованы", — заявил Путин.В январе правительство приняло решение увеличить действующую до 31 мая квоту на экспорт минеральных удобрений почти на 0,5 миллиона тонн. В итоге ее общий объем превысит 12 миллионов тонн. Эта мера должна позволить производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868185581.html
https://ria.ru/20230418/udobreniya-1865978373.html
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экономика, россия, сша, китай, андрей гурьев, владимир путин, индия
Экономика, Россия, США, Китай, Андрей Гурьев, Владимир Путин, Индия
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

Глава РАПУ Гурьев заявил, что Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия
Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники на складе предприятия по производству хлорида калия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия обогнала США по производству минеральных удобрений, заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
"За последние десять лет мы нарастили производство на 40 процентов — до 55 миллионов тонн — всех видов удобрений. Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая. Это действительно огромное достижение", — сказал глава РАПУ.
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По словам Гурьева, Россия — самый крупный экспортер минеральных удобрений в мире. Так, в 2021 году объем поставок составил 37-38 миллионов тонн, на следующий год произошло небольшое падение из-за введения международных санкций, пояснил он.
"Все это стало возможным благодаря крупнейшим инвестициям, которые были сделаны за последние десять лет. В 2013 году начался новый инвестиционный цикл, было проинвестировано 1,8 триллиона рублей. Мы заплатили более 600 миллиардов рублей только налогов. В 2022 году заплатили порядка 200 миллиардов налогов, что тоже является рекордным для нашей отрасли", — рассказал президент ассоциации.
Глава РАПУ также подчеркнул, что за прошедшее десятилетие Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире. Около 70 процентов экспорта приходится на дружественные страны, подытожил Гурьев.
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Глава государства, в свою очередь, поблагодарил производителей за проделанную работу и выразил надежду на реализацию всех планов развития отрасли.
"Обязательно будем над этим работать по всем направлениям: и на Севере, и на Дальнем Востоке, и на юге страны. Рассчитываю, что Стратегия развития отрасли на ближайшие пять лет, <...> все эти планы будут реализованы", — заявил Путин.
В январе правительство приняло решение увеличить действующую до 31 мая квоту на экспорт минеральных удобрений почти на 0,5 миллиона тонн. В итоге ее общий объем превысит 12 миллионов тонн. Эта мера должна позволить производителям экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.
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