https://ria.ru/20230427/tyurma-1868264530.html

В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ

В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ

Чешской учительнице, высказавшейся в классе против осуждения спецоперации, предъявлено обвинение в "оправдании геноцида", сообщило информационное агентство ČTK. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:20

2023-04-27T19:20

2023-04-27T21:14

в мире

прага

россия

украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чешской учительнице, высказавшейся в классе против осуждения спецоперации, предъявлено обвинение в "оправдании геноцида", сообщило информационное агентство ČTK. "На основании представленных доказательств было постановлено, что обвиняемая не просто выражала свою позицию, а выдвигала утверждения, оправдывающие военную агрессию", — приводит СМИ слова представителя прокуратуры Алеша Цимбалы. Как сообщает информагентство, обвинения предъявили после высказывания учительницы 5 апреля 2022 года в школе района Прага 6, когда на вопрос учеников о происходящих на Украине событиях она поставила под сомнение показанные по телевидению репортажи о начале спецоперации и назвала СМИ заинтересованной в конкретном освещении событий стороной. За свои слова учительница была уволена. Как говорит сама обвиняемая, ее целью было показать детям, что по телевизору не показывают полную картину происходящего, добавили в ČTK. По информации информагентства, прокурор в среду выдвинул обвинение в оправдании геноцида. За это грозит от полугода до трех лет лишения свободы. Рассматривать дело будет окружной суд района Прага 6. Ранее суд района Прага 1 приговорил мужчину, пришедшего на митинг 11 марта с символикой группы "Вагнер" и изображением буквы Z на рюкзаке к шести месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 558 долларов).

https://ria.ru/20230406/yazyk-1863614170.html

https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html

прага

россия

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага, россия, украина, владимир путин, чехия