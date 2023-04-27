https://ria.ru/20230427/tyurma-1868264530.html
В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ
В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ
Чешской учительнице, высказавшейся в классе против осуждения спецоперации, предъявлено обвинение в "оправдании геноцида", сообщило информационное агентство ČTK. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:20
2023-04-27T19:20
2023-04-27T21:14
в мире
прага
россия
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чешской учительнице, высказавшейся в классе против осуждения спецоперации, предъявлено обвинение в "оправдании геноцида", сообщило информационное агентство ČTK. "На основании представленных доказательств было постановлено, что обвиняемая не просто выражала свою позицию, а выдвигала утверждения, оправдывающие военную агрессию", — приводит СМИ слова представителя прокуратуры Алеша Цимбалы. Как сообщает информагентство, обвинения предъявили после высказывания учительницы 5 апреля 2022 года в школе района Прага 6, когда на вопрос учеников о происходящих на Украине событиях она поставила под сомнение показанные по телевидению репортажи о начале спецоперации и назвала СМИ заинтересованной в конкретном освещении событий стороной. За свои слова учительница была уволена. Как говорит сама обвиняемая, ее целью было показать детям, что по телевизору не показывают полную картину происходящего, добавили в ČTK. По информации информагентства, прокурор в среду выдвинул обвинение в оправдании геноцида. За это грозит от полугода до трех лет лишения свободы. Рассматривать дело будет окружной суд района Прага 6. Ранее суд района Прага 1 приговорил мужчину, пришедшего на митинг 11 марта с символикой группы "Вагнер" и изображением буквы Z на рюкзаке к шести месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 558 долларов).
https://ria.ru/20230406/yazyk-1863614170.html
https://ria.ru/20230404/rusofobiya-1862784838.html
прага
россия
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4440f81950602681c2cdc120f01848fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, россия, украина, владимир путин, чехия
В мире, Прага, Россия, Украина, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Чехия
В Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО, пишут СМИ
ČTK: в Чехии учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать спецоперацию
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Чешской учительнице, высказавшейся в классе против осуждения спецоперации, предъявлено обвинение в "оправдании геноцида", сообщило информационное агентство ČTK
.
"На основании представленных доказательств было постановлено, что обвиняемая не просто выражала свою позицию, а выдвигала утверждения, оправдывающие военную агрессию", — приводит СМИ слова представителя прокуратуры Алеша Цимбалы.
Лектора вуза на Украине отстранили от работы из-за занятия на русском
Как сообщает информагентство, обвинения предъявили после высказывания учительницы 5 апреля 2022 года в школе района Прага
6, когда на вопрос учеников о происходящих на Украине
событиях она поставила под сомнение показанные по телевидению репортажи о начале спецоперации и назвала СМИ заинтересованной в конкретном освещении событий стороной.
За свои слова учительница была уволена. Как говорит сама обвиняемая, ее целью было показать детям, что по телевизору не показывают полную картину происходящего, добавили в ČTK.
По информации информагентства, прокурор в среду выдвинул обвинение в оправдании геноцида. За это грозит от полугода до трех лет лишения свободы. Рассматривать дело будет окружной суд района Прага 6.
Ранее суд района Прага 1 приговорил мужчину, пришедшего на митинг 11 марта с символикой группы "Вагнер" и изображением буквы Z на рюкзаке к шести месяцам тюремного заключения условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 558 долларов).
Русофобия становится все дороже