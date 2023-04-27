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В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
13:57 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html
В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе
В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе - РИА Новости, 27.04.2023
В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе
Путевки на майские праздники в Турцию подешевели от 20 до 50 процентов по сравнению с серединой апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:57
2023-04-27T13:57
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новости - туризм
турция
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анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Путевки на майские праздники в Турцию подешевели от 20 до 50 процентов по сравнению с серединой апреля, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали минимальные цены за десятидневный отдых на двоих с вылетом в период с 27 апреля по 5 мая.Самые дешевые путевки в Турцию можно купить за 65 тысяч рублей с проживанием в "четверке" на "все включено". Также есть предложения на пару тысяч рулей дороже, причем все — на Эгейском побережье, где море не прогрелось. Стоимость туров в Анталью начинается от 110 тысяч рублей.Эксперты отмечают, что минимальные цены на ряд турецких отелей сейчас ниже, чем на гостиницы Анапы и Геленджика (от 73 тысяч рублей), но выше, чем на курорты Абхазии и Сочи (от 32 тысяч рублей).Расходы россиян на путешествие в Египет составят не меньше 100 тысяч рублей на "все включено" на двоих, в ОАЭ — от 109 тысяч рублей.Далее в рейтинге минимальных цен на майские каникулы расположились Бахрейн, Шри-Ланка, Гоа, Куба. Отдохнуть там вдвоем можно примерно за 154 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1867610649.html
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туризм, новости - туризм, турция, анапа, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), цены
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анапа, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Цены
В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе

АТОР: в майские каникулы отдых на Эгейском побережье Турции будет дешевле, чем в Анапе

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Вид на бухту Гюверджинлик
Бодрум. Вид на бухту Гюверджинлик - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Путевки на майские праздники в Турцию подешевели от 20 до 50 процентов по сравнению с серединой апреля, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации проанализировали минимальные цены за десятидневный отдых на двоих с вылетом в период с 27 апреля по 5 мая.
Самые дешевые путевки в Турцию можно купить за 65 тысяч рублей с проживанием в "четверке" на "все включено". Также есть предложения на пару тысяч рулей дороже, причем все — на Эгейском побережье, где море не прогрелось.
Стоимость туров в Анталью начинается от 110 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что минимальные цены на ряд турецких отелей сейчас ниже, чем на гостиницы Анапы и Геленджика (от 73 тысяч рублей), но выше, чем на курорты Абхазии и Сочи (от 32 тысяч рублей).
Расходы россиян на путешествие в Египет составят не меньше 100 тысяч рублей на "все включено" на двоих, в ОАЭ — от 109 тысяч рублей.
Далее в рейтинге минимальных цен на майские каникулы расположились Бахрейн, Шри-Ланка, Гоа, Куба. Отдохнуть там вдвоем можно примерно за 154 тысячи рублей.
Аланья - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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