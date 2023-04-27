https://ria.ru/20230427/turtsii-1868108172.html

В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе

В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе - РИА Новости, 27.04.2023

В майские каникулы отдых в Турции будет дешевле, чем в Анапе

Путевки на майские праздники в Турцию подешевели от 20 до 50 процентов по сравнению с серединой апреля, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:57

2023-04-27T13:57

2023-04-27T13:57

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Путевки на майские праздники в Турцию подешевели от 20 до 50 процентов по сравнению с серединой апреля, сообщает АТОР.Эксперты ассоциации проанализировали минимальные цены за десятидневный отдых на двоих с вылетом в период с 27 апреля по 5 мая.Самые дешевые путевки в Турцию можно купить за 65 тысяч рублей с проживанием в "четверке" на "все включено". Также есть предложения на пару тысяч рулей дороже, причем все — на Эгейском побережье, где море не прогрелось. Стоимость туров в Анталью начинается от 110 тысяч рублей.Эксперты отмечают, что минимальные цены на ряд турецких отелей сейчас ниже, чем на гостиницы Анапы и Геленджика (от 73 тысяч рублей), но выше, чем на курорты Абхазии и Сочи (от 32 тысяч рублей).Расходы россиян на путешествие в Египет составят не меньше 100 тысяч рублей на "все включено" на двоих, в ОАЭ — от 109 тысяч рублей.Далее в рейтинге минимальных цен на майские каникулы расположились Бахрейн, Шри-Ланка, Гоа, Куба. Отдохнуть там вдвоем можно примерно за 154 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1867610649.html

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Мария Селиванова

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