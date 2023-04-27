https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон - РИА Новости, 27.04.2023
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон
Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:34
2023-04-27T22:34
2023-04-27T22:35
происшествия
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры. Ранее местное издание Darakchi сообщило, что житель Сардобинского района Сырдарьинской области попросил отца и младшего брата помочь достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, трое мужчин потеряли сознание, надышавшись фекальными газами, и не смогли выбраться на поверхность. "Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности", - говорится в сообщении в телеграм-канале областной прокуратуры. В данный момент по факту гибели людей проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230427/koster-1868273523.html
https://ria.ru/20230209/shtraf-1850908212.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, узбекистан, в мире
Происшествия, Узбекистан, В мире
Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон
В Узбекистане три человека погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме
ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости.
Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг пресс-служба
областной прокуратуры.
Ранее местное издание Darakchi сообщило, что житель Сардобинского района Сырдарьинской области попросил отца и младшего брата помочь достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму.
Жительница Алтая развела костер, несмотря на запрет, и сожгла две квартиры
Спустившись туда, трое мужчин потеряли сознание, надышавшись фекальными газами, и не смогли выбраться на поверхность.
"Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности", - говорится в сообщении в телеграм-канале областной прокуратуры.
В данный момент по факту гибели людей проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.
Сотрудника СПбГУ, спрятавшего камеру в женском туалете, оштрафовали