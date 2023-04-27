https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html

Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон

Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон - РИА Новости, 27.04.2023

Три человека в Узбекистане задохнулись в сельском туалете, доставая телефон

Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:34

2023-04-27T22:34

2023-04-27T22:35

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ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Три человека в Сырдарьинской области Узбекистана погибли, отравившись парами фекальных газов в выгребной яме одного из частных домов, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры. Ранее местное издание Darakchi сообщило, что житель Сардобинского района Сырдарьинской области попросил отца и младшего брата помочь достать сотовый телефон, упавший в выгребную яму. Спустившись туда, трое мужчин потеряли сознание, надышавшись фекальными газами, и не смогли выбраться на поверхность. "Трое мужчин скончались в результате несчастного случая, когда они спустились в туалет, не предприняв каких-либо мер предосторожности", - говорится в сообщении в телеграм-канале областной прокуратуры. В данный момент по факту гибели людей проводится доследственная проверка, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230427/koster-1868273523.html

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происшествия, узбекистан, в мире