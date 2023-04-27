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Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит - РИА Новости, 27.04.2023
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Религия
 
19:49 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/tserkov-1868273840.html
Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит
Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит - РИА Новости, 27.04.2023
Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит
Власти Украины стремятся к полному уничтожению канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Русской... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:49
2023-04-27T19:49
религия
украина
россия
киев
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
московская патриархия
православная церковь украины (пцу)
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Украины стремятся к полному уничтожению канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Русской зарубежной церкви Марк. "Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки ее полностью уничтожить" - сказал владыка Марк. Митрополит назвал "сумасшествием" стремление украинских властей порвать со всем, что так или иначе связано с Россией и русской культурой. Он подчеркнул, что каноническая УПЦ подвергается преследованиям именно за духовную связь с Московской Патриархией. "Украина имеет тесные исторические и духовные связи с Россией и с русской культурой" - сказал он. Одним из хранителей этих духовных основ митрополит Марк назвал главный православный монастырь на Украине – Киево-Печерскую лавру. Он подчеркнул, что директива светских властей монахам освободить обитель является "еще одним шагом" в преследовании канонической Украинской православной церкви. Во вторник телеграм-канал Киево-Печерской лавры сообщил, что доступ посетителей в Нижнюю лавру, где расположен действующий монастырь канонической УПЦ и пещеры с мощами подвижников, ограничен администрацией заповедника. В ведении украинского заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, согласно сайту монастыря – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ. "Это преследование канонической Церкви на Украине, к которой принадлежит большинство украинцев", - сказал митрополит Марк. Он также выразил уверенность в том, что большинство представителей духовенства и паствы как лавры, так и всей УПЦ не пойдут на компромисс и не уйдут в раскол и не станут членами неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, россия, киев, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, московская патриархия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Московская Патриархия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит

Митрополит Марк: Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Украины стремятся к полному уничтожению канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Русской зарубежной церкви Марк.
"Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки ее полностью уничтожить" - сказал владыка Марк.
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
Митрополит назвал "сумасшествием" стремление украинских властей порвать со всем, что так или иначе связано с Россией и русской культурой. Он подчеркнул, что каноническая УПЦ подвергается преследованиям именно за духовную связь с Московской Патриархией. "Украина имеет тесные исторические и духовные связи с Россией и с русской культурой" - сказал он. Одним из хранителей этих духовных основ митрополит Марк назвал главный православный монастырь на Украине – Киево-Печерскую лавру. Он подчеркнул, что директива светских властей монахам освободить обитель является "еще одним шагом" в преследовании канонической Украинской православной церкви.
Во вторник телеграм-канал Киево-Печерской лавры сообщил, что доступ посетителей в Нижнюю лавру, где расположен действующий монастырь канонической УПЦ и пещеры с мощами подвижников, ограничен администрацией заповедника. В ведении украинского заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, согласно сайту монастыря – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
"Это преследование канонической Церкви на Украине, к которой принадлежит большинство украинцев", - сказал митрополит Марк. Он также выразил уверенность в том, что большинство представителей духовенства и паствы как лавры, так и всей УПЦ не пойдут на компромисс и не уйдут в раскол и не станут членами неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаРоссияКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьМосковская ПатриархияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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