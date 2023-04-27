Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь, заявил митрополит
Митрополит Марк: Киев стремится полностью уничтожить каноническую церковь на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Украины стремятся к полному уничтожению канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости митрополит Берлинский и Германский Русской зарубежной церкви Марк.
"Церковь на Украине будет не только игнорироваться. Будут попытки ее полностью уничтожить" - сказал владыка Марк.
Митрополит назвал "сумасшествием" стремление украинских властей порвать со всем, что так или иначе связано с Россией и русской культурой. Он подчеркнул, что каноническая УПЦ подвергается преследованиям именно за духовную связь с Московской Патриархией. "Украина имеет тесные исторические и духовные связи с Россией и с русской культурой" - сказал он. Одним из хранителей этих духовных основ митрополит Марк назвал главный православный монастырь на Украине – Киево-Печерскую лавру. Он подчеркнул, что директива светских властей монахам освободить обитель является "еще одним шагом" в преследовании канонической Украинской православной церкви.
Во вторник телеграм-канал Киево-Печерской лавры сообщил, что доступ посетителей в Нижнюю лавру, где расположен действующий монастырь канонической УПЦ и пещеры с мощами подвижников, ограничен администрацией заповедника. В ведении украинского заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, согласно сайту монастыря – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
"Это преследование канонической Церкви на Украине, к которой принадлежит большинство украинцев", - сказал митрополит Марк. Он также выразил уверенность в том, что большинство представителей духовенства и паствы как лавры, так и всей УПЦ не пойдут на компромисс и не уйдут в раскол и не станут членами неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".