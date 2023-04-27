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Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника
Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника - РИА Новости, 27.04.2023
Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника
Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила более 100 целей в ходе спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:05
2023-04-27T05:05
2023-04-27T09:14
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила более 100 целей в ходе спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника", — сказал офицер.На Краснолиманском направлении разведка вскрыла позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов штурмовой и армейской авиации противник понес потери в личном составе и технике.Кроме этого, отметил Савчук, средства ПВО российской группировки уничтожили пять украинских беспилотников типа "Фурия" и "Лелека-100".
https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника
Группировка "Центр" за день нанесла огневое поражение по 130 целям украинских войск
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила более 100 целей в ходе спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
"За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника", — сказал офицер.
На Краснолиманском направлении разведка вскрыла позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов штурмовой и армейской авиации противник понес потери в личном составе и технике.
Кроме этого, отметил Савчук, средства ПВО российской группировки уничтожили пять украинских беспилотников типа "Фурия" и "Лелека-100".
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