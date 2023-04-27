https://ria.ru/20230427/tsentr-1868016294.html

Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника

Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника - РИА Новости, 27.04.2023

Группировка "Центр" за день поразила 130 целей противника

Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила более 100 целей в ходе спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T05:05

2023-04-27T05:05

2023-04-27T09:14

специальная военная операция на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857473416_0:168:3070:1896_1920x0_80_0_0_12ae0db8b3960e17a785249afb5050c1.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" за сутки поразила более 100 целей в ходе спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук."За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника", — сказал офицер.На Краснолиманском направлении разведка вскрыла позиции 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов штурмовой и армейской авиации противник понес потери в личном составе и технике.Кроме этого, отметил Савчук, средства ПВО российской группировки уничтожили пять украинских беспилотников типа "Фурия" и "Лелека-100".

https://ria.ru/20230426/spetsoperatsiya-1867871492.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина