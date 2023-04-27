https://ria.ru/20230427/tramp-1868022248.html

Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов

Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов - РИА Новости, 27.04.2023

Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов

Экс-президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по запрету дачи показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках пересмотреть итоги... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:51

2023-04-27T07:51

2023-04-27T07:51

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по запрету дачи показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках пересмотреть итоги выборов 2020 года, сообщает телеканал CNN. Судья Джеймс Боасберг из федерального окружного суда по округу Колумбия ранее обязал Пенса и ряд высокопоставленных соратников Трампа дать показания в рамках дела, которое грозит экс-президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс. Как говорится в сообщении, Трамп потерпел неудачу, пытаясь в "экстренном" порядке подать апелляцию с требованием запретить Пенсу давать какие-либо показания по делу о предполагаемых попытках воздействия на итоги выборов 2020 года. Отмечается, что ожидаемая дача показаний Пенсом перед судом станет беспрецедентным событием в современной истории. По данным телеканала, Трамп может подать апелляцию еще раз, однако он отказался делать это, учитывая предыдущие аналогичные поставления суда. В свою очередь, Майк Пенс уже подтвердил, что явится в суд по повестке. В апреле СМИ сообщали, что Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 года. По данным телеканала NBC, Трамп в федеральном апелляционном суде по столичному округу Колумбия оспаривал постановление нижестоящей инстанции, которая предписала Пенсу выступить перед жюри присяжных. Сам Пенс, занимавший пост вице-президента при Трампе, дал понять, что не собирается саботировать расследование.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867629275.html

https://ria.ru/20230413/prokuror-1864939259.html

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колумбия, сша, майк пенс, nbc, дональд трамп, в мире