https://ria.ru/20230427/tramp-1868022248.html
Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов
Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов - РИА Новости, 27.04.2023
Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов
Экс-президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по запрету дачи показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках пересмотреть итоги... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:51
2023-04-27T07:51
2023-04-27T07:51
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по запрету дачи показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках пересмотреть итоги выборов 2020 года, сообщает телеканал CNN. Судья Джеймс Боасберг из федерального окружного суда по округу Колумбия ранее обязал Пенса и ряд высокопоставленных соратников Трампа дать показания в рамках дела, которое грозит экс-президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс. Как говорится в сообщении, Трамп потерпел неудачу, пытаясь в "экстренном" порядке подать апелляцию с требованием запретить Пенсу давать какие-либо показания по делу о предполагаемых попытках воздействия на итоги выборов 2020 года. Отмечается, что ожидаемая дача показаний Пенсом перед судом станет беспрецедентным событием в современной истории. По данным телеканала, Трамп может подать апелляцию еще раз, однако он отказался делать это, учитывая предыдущие аналогичные поставления суда. В свою очередь, Майк Пенс уже подтвердил, что явится в суд по повестке. В апреле СМИ сообщали, что Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 года. По данным телеканала NBC, Трамп в федеральном апелляционном суде по столичному округу Колумбия оспаривал постановление нижестоящей инстанции, которая предписала Пенсу выступить перед жюри присяжных. Сам Пенс, занимавший пост вице-президента при Трампе, дал понять, что не собирается саботировать расследование.
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колумбия, сша, майк пенс, nbc, дональд трамп, в мире
Колумбия, США, Майк Пенс, NBC, Дональд Трамп, В мире
Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о пересмотре выборов
Трамп проиграл апелляцию по блокировке показаний Пенса о попытке пересмотра итогов выборов
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп проиграл апелляцию по запрету дачи показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках пересмотреть итоги выборов 2020 года, сообщает
телеканал CNN.
Судья Джеймс Боасберг из федерального окружного суда по округу Колумбия
ранее обязал Пенса и ряд высокопоставленных соратников Трампа дать показания в рамках дела, которое грозит экс-президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс.
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Как говорится в сообщении, Трамп потерпел неудачу, пытаясь в "экстренном" порядке подать апелляцию с требованием запретить Пенсу давать какие-либо показания по делу о предполагаемых попытках воздействия на итоги выборов 2020 года.
Отмечается, что ожидаемая дача показаний Пенсом перед судом станет беспрецедентным событием в современной истории. По данным телеканала, Трамп может подать апелляцию еще раз, однако он отказался делать это, учитывая предыдущие аналогичные поставления суда.
В свою очередь, Майк Пенс уже подтвердил, что явится в суд по повестке.
В апреле СМИ сообщали, что Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 года. По данным телеканала NBC
, Трамп в федеральном апелляционном суде по столичному округу Колумбия оспаривал постановление нижестоящей инстанции, которая предписала Пенсу выступить перед жюри присяжных.
Сам Пенс, занимавший пост вице-президента при Трампе, дал понять, что не собирается саботировать расследование.
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