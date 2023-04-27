https://ria.ru/20230427/tof-1868014932.html
Корабли ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Корабли ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника" - РИА Новости, 27.04.2023
Корабли ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Экипажи больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили"... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:37
2023-04-27T04:37
2023-04-27T04:37
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Экипажи больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ. По замыслу учений, в территориальный центр управления ТОФ поступила информация о том, что в Японском море в территориальных водах России находится неопознанная подводная лодка. В указанный район отправлены два корабля. "Во взаимодействии с вертолётом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ экипажи БПК произвели совместный поиск подводной лодки. В ходе грамотных и оперативных действий личного состава был установлен контакт с подводной лодкой условного противника. По "вражеской" субмарине были условно применены реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 и торпедное оружие", - говорится в сообщении. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.
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японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия, безопасность
Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Безопасность
Корабли ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"
Большие противолодочные корабли ТОФ в Японском море уничтожили субмарину "противника"