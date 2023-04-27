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США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий - РИА Новости, 27.04.2023
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21:52 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий - РИА Новости, 27.04.2023
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:52
2023-04-27T21:52
в мире
технологии
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил в четверг помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее", - сказал Салливан в ходе тематического мероприятия. Он добавил, что в настоящее время США производит лишь около 10% от общемирового объема полупроводников. Что касается самых передовых чипов, географически их производство сосредоточено "совсем в другом месте", отметил Салливан. "Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности", - указал представитель Белого дома.
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в мире, технологии, сша, джейк салливан
В мире, Технологии, США, Джейк Салливан
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий

Белый дом: США утратили конкурентоспособность в производстве передовых чипов

© AP Photo / Steve HelberТехники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США
Техники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Steve Helber
Техники на заводе по производству чипов Micron Technology в Манассасе, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил в четверг помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее", - сказал Салливан в ходе тематического мероприятия.
Он добавил, что в настоящее время США производит лишь около 10% от общемирового объема полупроводников. Что касается самых передовых чипов, географически их производство сосредоточено "совсем в другом месте", отметил Салливан.
"Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности", - указал представитель Белого дома.
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В миреТехнологииСШАДжейк Салливан
 
 
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