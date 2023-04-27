https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html

США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий

США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий - РИА Новости, 27.04.2023

США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий

Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:52

2023-04-27T21:52

2023-04-27T21:52

в мире

технологии

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил в четверг помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее", - сказал Салливан в ходе тематического мероприятия. Он добавил, что в настоящее время США производит лишь около 10% от общемирового объема полупроводников. Что касается самых передовых чипов, географически их производство сосредоточено "совсем в другом месте", отметил Салливан. "Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности", - указал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html

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в мире, технологии, сша, джейк салливан