https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий - РИА Новости, 27.04.2023
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:52
2023-04-27T21:52
2023-04-27T21:52
в мире
технологии
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил в четверг помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее", - сказал Салливан в ходе тематического мероприятия. Он добавил, что в настоящее время США производит лишь около 10% от общемирового объема полупроводников. Что касается самых передовых чипов, географически их производство сосредоточено "совсем в другом месте", отметил Салливан. "Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности", - указал представитель Белого дома.
https://ria.ru/20230427/otnosheniya-1868286683.html
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РИА Новости
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в мире, технологии, сша, джейк салливан
В мире, Технологии, США, Джейк Салливан
США признали, что утратили конкурентоспособность в области технологий
Белый дом: США утратили конкурентоспособность в производстве передовых чипов
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны, заявил в четверг помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее", - сказал Салливан в ходе тематического мероприятия.
Он добавил, что в настоящее время США производит лишь около 10% от общемирового объема полупроводников. Что касается самых передовых чипов, географически их производство сосредоточено "совсем в другом месте", отметил Салливан.
"Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности", - указал представитель Белого дома.
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