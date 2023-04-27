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В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик - РИА Новости, 27.04.2023
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03:26 27.04.2023 (обновлено: 13:33 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/svo-1868013543.html
В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик
В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик - РИА Новости, 27.04.2023
В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик
Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:26
2023-04-27T13:33
семен пегов
евгений поддубный
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин. Катулин подчеркнул, что сегодня специалисты УЦТМ, а также подготовленные им инструкторы работают в зоне СВО и анализируют полученный там опыт. По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. В то же время собеседник агентства отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения. "Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы. &lt;…&gt; По сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС России, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важной является еще и местность, где идут боевые действия, — по сути, это один огромный укрепрайон", — отметил Катулин. Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.
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семен пегов, евгений поддубный, вооруженные силы рф
Семен Пегов, Евгений Поддубный, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик

Медик Катулин: более половины смертей в зоне СВО происходят не от угрожающих жизни ран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин.
«

"Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", — сказал он.

Катулин подчеркнул, что сегодня специалисты УЦТМ, а также подготовленные им инструкторы работают в зоне СВО и анализируют полученный там опыт.
По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. В то же время собеседник агентства отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения.
"Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы. <…> По сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС России, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важной является еще и местность, где идут боевые действия, — по сути, это один огромный укрепрайон", — отметил Катулин.
Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.
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