https://ria.ru/20230427/svo-1868013543.html

В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик

В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик - РИА Новости, 27.04.2023

В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик

Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:26

2023-04-27T03:26

2023-04-27T13:33

семен пегов

евгений поддубный

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856541037_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8ca080b742445d4f71ca500e999934b5.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин. Катулин подчеркнул, что сегодня специалисты УЦТМ, а также подготовленные им инструкторы работают в зоне СВО и анализируют полученный там опыт. По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. В то же время собеседник агентства отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения. "Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы. <…> По сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС России, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важной является еще и местность, где идут боевые действия, — по сути, это один огромный укрепрайон", — отметил Катулин. Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

семен пегов, евгений поддубный, вооруженные силы рф