В зоне СВО в основном погибают не от жизнеугрожающих ран, сообщил медик
Медик Катулин: более половины смертей в зоне СВО происходят не от угрожающих жизни ран
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более половины смертей в зоне специальной военной операции происходят не от жизнеугрожающих ран, многие ампутации — от неправильного наложения жгута, заявил в интервью РИА Новости руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна "Калашников" Артем Катулин.
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"Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений", — сказал он.
Катулин подчеркнул, что сегодня специалисты УЦТМ, а также подготовленные им инструкторы работают в зоне СВО и анализируют полученный там опыт.
По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи, а также наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей. В то же время собеседник агентства отметил, что все эти проблемы решаются и уже видны позитивные изменения.
"Как говорится, все готовятся к прошлым сражениям, и здесь также оказалось большое количество нюансов, к которым мы оказались не готовы. <…> По сравнению с предыдущими конфликтами, в которых участвовали ВС России, изменилось многое: калибры орудий, объем воздействия на солдат, важной является еще и местность, где идут боевые действия, — по сути, это один огромный укрепрайон", — отметил Катулин.
Учебный центр тактической медицины концерна "Калашников" существует более пяти лет. Специалисты организации обучают служащих российских силовых структур и гражданских, в том числе журналистов, работающих в горячих точках, навыкам первой помощи, а также готовят инструкторов по тактической медицине. Среди выпускников центра — известные военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков.