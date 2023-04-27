https://ria.ru/20230427/sudan-1868307202.html
СБР Судана вслед за армией согласились продлить перемирие на 72 часа
СБР Судана вслед за армией согласились продлить перемирие на 72 часа - РИА Новости, 27.04.2023
СБР Судана вслед за армией согласились продлить перемирие на 72 часа
Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что согласились продлить перемирие на 72 часа. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:34
2023-04-27T23:34
2023-04-27T23:34
в мире
судан
столкновения в хартуме
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КАИР, 27 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) заявили, что согласились продлить перемирие на 72 часа. Ранее о согласии на продление перемирия на этот срок объявили вооруженные силы Судана. "Мы объявляем о нашем согласии на предложение … о продлении гуманитарного перемирия на дополнительные 72 часа", - написали СБР в Twitter, отметив, что продленное перемирие начнет действовать в полночь пятницы по местному времени. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
https://ria.ru/20230427/egipet-1868302584.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
СБР Судана вслед за армией согласились продлить перемирие на 72 часа
СБР Судана вслед за армией заявили, что согласились продлить перемирие на 72 часа