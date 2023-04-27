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Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 27.04.2023
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16:55 27.04.2023 (обновлено: 17:34 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/sud-1868206372.html
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 27.04.2023
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии
Дело о фейках о российской армии в отношении блогера Максима Каца* направлено в Басманный районный суд Москвы, разбирательство пройдет заочно, так как... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:55
2023-04-27T17:34
россия
москва
максим кац
происшествия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Дело о фейках о российской армии в отношении блогера Максима Каца* направлено в Басманный районный суд Москвы, разбирательство пройдет заочно, так как обвиняемый скрылся за границей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Каца*. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что блогеру инкриминируется публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* в YouTube опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения СВО. "Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями", - уточняется в релизе. Кац* скрылся от следствия за границей, 9 марта он был объявлен в международный розыск, после этого был заочно арестован. Следствие предпринимает меры по его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Каца* в уголовном деле отсутствует, отметили в Гепрокуратуре.* Признан иностранным агентом.
https://ria.ru/20230427/chekhiya-1868178018.html
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Россия, Москва, Максим Кац, Происшествия
Блогера Каца* будут заочно судить за фейки о российской армии

Блогера Максима Каца будут заочно судить по делу о фейках о российской армии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Дело о фейках о российской армии в отношении блогера Максима Каца* направлено в Басманный районный суд Москвы, разбирательство пройдет заочно, так как обвиняемый скрылся за границей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Максима Каца*. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что блогеру инкриминируется публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.
Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* в YouTube опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения СВО.
"Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями", - уточняется в релизе.
Кац* скрылся от следствия за границей, 9 марта он был объявлен в международный розыск, после этого был заочно арестован.
Следствие предпринимает меры по его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Каца* в уголовном деле отсутствует, отметили в Гепрокуратуре.
* Признан иностранным агентом.
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