https://ria.ru/20230427/sud-1868087632.html

Суд в Москве получил материалы о передаче Сапеги из Белоруссии

Суд в Москве получил материалы о передаче Сапеги из Белоруссии - РИА Новости, 27.04.2023

Суд в Москве получил материалы о передаче Сапеги из Белоруссии

Пресненский суд Москвы получил материалы о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:29

2023-04-27T12:29

2023-04-27T12:29

москва

россия

софия сапега

александр лукашенко

роман протасевич

ryanair

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил материалы о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. "В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С.А.", - сказала она, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230424/sapega-1867283380.html

https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, софия сапега, александр лукашенко, роман протасевич, ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta