https://ria.ru/20230427/subbotnik-1868152608.html
Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник
Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник - РИА Новости, 27.04.2023
Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник
Свыше 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:51
2023-04-27T14:51
2023-04-27T15:10
кемерово
новокузнецк
юрга
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Свыше 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что субботник прошел по инициативе губернатора Сергея Цивилева во всех муниципалитетах. "На уборку вышли более 16 тысяч работников предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, свыше 15 тысяч сотрудников промышленных предприятий региона, 15 тысяч работников предприятий торговли и бытового обслуживания, 65 тысяч работников учреждений социальной сферы, более 28 тысяч студентов. Было задействовано 756 единиц различной техники", - говорится в сообщении. "Кузбасс - наш общий дом, и мы должны вместе наводить в нем порядок. Сегодня субботник проводили в преддверии самого великого для нас праздника - Дня Победы. Поэтому кроме традиционной уборки территорий школ, предприятий, парков, скверов и других объектов жители региона привели в порядок мемориалы, территории воинских захоронений", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Подчеркивается, что в ходе субботника вымыли 1574 остановочных павильона, после зимы очистили от грязи и пыли 1269 километров дорог и собрали 9 тысяч кубометров мусора. В Кемерове субботники традиционно прошли во всех районах города. В преддверии Дня Победы студенты, общественники, сотрудники предприятий и волонтеры убирали памятные места. Кроме того, активисты приняли участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" и раздавали ленты всем желающим. В Новокузнецке масштабная уборка мусора и прошлогодней листвы также проходила во всех районах города. Приоритет отдали Заводскому району, которому исполняется 60 лет. В Юрге на уборку парков, скверов и дворов вышли около 5 тысяч человек. В Прокопьевске "Десант чистоты" наводил порядок на прилегающих к учреждениям территориях и в местах общего пользования. В Березовском массовая уборка была организована во всех районах города, в том числе на аллее улицы Кирова и в сквере Ветеранов, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды". В Мысках приводили в порядок парки, скверы, площади. В Калтане в районе Постоянный вырубали поросль, убирали мусор в районе родника. Учреждения культуры высадили ели на своих закрепленных участках. Работники кузбасских предприятий, торговых центров, магазинов, ресторанов и кафе рыхлили оставшийся снег, расчищали газоны от прошлогодней листвы, спиливали высохшие ветки, подметали тротуары.
https://ria.ru/20230427/dispanserizatsiya-1868145362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемерово, новокузнецк, юрга, сергей цивилев, городское хозяйство москвы
Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Сергей Цивилев, Городское хозяйство Москвы
Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник
Губернатор Цивилев: более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник
КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости.
Свыше 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба
правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что субботник прошел по инициативе губернатора Сергея Цивилева во всех муниципалитетах.
Цивилев поручил минздраву Кузбасса провести диспансеризацию школьников
"На уборку вышли более 16 тысяч работников предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, свыше 15 тысяч сотрудников промышленных предприятий региона, 15 тысяч работников предприятий торговли и бытового обслуживания, 65 тысяч работников учреждений социальной сферы, более 28 тысяч студентов. Было задействовано 756 единиц различной техники", - говорится в сообщении.
"Кузбасс - наш общий дом, и мы должны вместе наводить в нем порядок. Сегодня субботник проводили в преддверии самого великого для нас праздника - Дня Победы. Поэтому кроме традиционной уборки территорий школ, предприятий, парков, скверов и других объектов жители региона привели в порядок мемориалы, территории воинских захоронений", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Подчеркивается, что в ходе субботника вымыли 1574 остановочных павильона, после зимы очистили от грязи и пыли 1269 километров дорог и собрали 9 тысяч кубометров мусора.
В Кемерове
субботники традиционно прошли во всех районах города. В преддверии Дня Победы студенты, общественники, сотрудники предприятий и волонтеры убирали памятные места. Кроме того, активисты приняли участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" и раздавали ленты всем желающим. В Новокузнецке
масштабная уборка мусора и прошлогодней листвы также проходила во всех районах города. Приоритет отдали Заводскому району, которому исполняется 60 лет. В Юрге
на уборку парков, скверов и дворов вышли около 5 тысяч человек. В Прокопьевске
"Десант чистоты" наводил порядок на прилегающих к учреждениям территориях и в местах общего пользования. В Березовском
массовая уборка была организована во всех районах города, в том числе на аллее улицы Кирова
и в сквере Ветеранов, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды".
В Мысках приводили в порядок парки, скверы, площади. В Калтане
в районе Постоянный вырубали поросль, убирали мусор в районе родника. Учреждения культуры высадили ели на своих закрепленных участках.
Работники кузбасских предприятий, торговых центров, магазинов, ресторанов и кафе рыхлили оставшийся снег, расчищали газоны от прошлогодней листвы, спиливали высохшие ветки, подметали тротуары.
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