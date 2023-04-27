https://ria.ru/20230427/subbotnik-1868152608.html

Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник

Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник - РИА Новости, 27.04.2023

Более 140 тысяч человек вышли на Всекузбасский субботник

Свыше 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:51

2023-04-27T14:51

2023-04-27T15:10

кемерово

новокузнецк

юрга

сергей цивилев

городское хозяйство москвы

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КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Свыше 140 тысяч человек вышли сегодня на Всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что субботник прошел по инициативе губернатора Сергея Цивилева во всех муниципалитетах. "На уборку вышли более 16 тысяч работников предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, свыше 15 тысяч сотрудников промышленных предприятий региона, 15 тысяч работников предприятий торговли и бытового обслуживания, 65 тысяч работников учреждений социальной сферы, более 28 тысяч студентов. Было задействовано 756 единиц различной техники", - говорится в сообщении. "Кузбасс - наш общий дом, и мы должны вместе наводить в нем порядок. Сегодня субботник проводили в преддверии самого великого для нас праздника - Дня Победы. Поэтому кроме традиционной уборки территорий школ, предприятий, парков, скверов и других объектов жители региона привели в порядок мемориалы, территории воинских захоронений", - приводятся в сообщении слова Цивилева. Подчеркивается, что в ходе субботника вымыли 1574 остановочных павильона, после зимы очистили от грязи и пыли 1269 километров дорог и собрали 9 тысяч кубометров мусора. В Кемерове субботники традиционно прошли во всех районах города. В преддверии Дня Победы студенты, общественники, сотрудники предприятий и волонтеры убирали памятные места. Кроме того, активисты приняли участие во Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" и раздавали ленты всем желающим. В Новокузнецке масштабная уборка мусора и прошлогодней листвы также проходила во всех районах города. Приоритет отдали Заводскому району, которому исполняется 60 лет. В Юрге на уборку парков, скверов и дворов вышли около 5 тысяч человек. В Прокопьевске "Десант чистоты" наводил порядок на прилегающих к учреждениям территориях и в местах общего пользования. В Березовском массовая уборка была организована во всех районах города, в том числе на аллее улицы Кирова и в сквере Ветеранов, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды". В Мысках приводили в порядок парки, скверы, площади. В Калтане в районе Постоянный вырубали поросль, убирали мусор в районе родника. Учреждения культуры высадили ели на своих закрепленных участках. Работники кузбасских предприятий, торговых центров, магазинов, ресторанов и кафе рыхлили оставшийся снег, расчищали газоны от прошлогодней листвы, спиливали высохшие ветки, подметали тротуары.

https://ria.ru/20230427/dispanserizatsiya-1868145362.html

https://ria.ru/20230426/blagoustroystvo-1867788456.html

кемерово

новокузнецк

юрга

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кемерово, новокузнецк, юрга, сергей цивилев, городское хозяйство москвы