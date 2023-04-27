https://ria.ru/20230427/stena-1868138531.html

СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане

СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане - РИА Новости, 27.04.2023

СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Татарстане после обрушения стены строящегося трехэтажного... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:18

происшествия

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Татарстане после обрушения стены строящегося трехэтажного дома, в результате которого рабочий получил травму ноги, сообщает следственное управление СК по республике. По информации МЧС Татарстана, 27 апреля в 11.46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. "В результате травму ноги получил рабочий. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проводит после случившегося проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html

https://ria.ru/20230427/zavod-1868131087.html

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происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), россия