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СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане - РИА Новости, 27.04.2023
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14:18 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/stena-1868138531.html
СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане
СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане - РИА Новости, 27.04.2023
СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Татарстане после обрушения стены строящегося трехэтажного... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:18
2023-04-27T14:18
происшествия
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Татарстане после обрушения стены строящегося трехэтажного дома, в результате которого рабочий получил травму ноги, сообщает следственное управление СК по республике. По информации МЧС Татарстана, 27 апреля в 11.46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. "В результате травму ноги получил рабочий. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК. Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проводит после случившегося проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.
https://ria.ru/20230427/snaryad-1868136000.html
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происшествия, жилье, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), россия
Происшествия, Жилье, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан), Россия
СК возбудил дело после обрушения стены строящегося дома в Татарстане

В Татарстане СК возбудил дело после обрушения стены строящегося трехэтажного дома

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено в Татарстане после обрушения стены строящегося трехэтажного дома, в результате которого рабочий получил травму ноги, сообщает следственное управление СК по республике.
По информации МЧС Татарстана, 27 апреля в 11.46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки с третьего по второй этаж наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе в деревне Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
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"В результате травму ноги получил рабочий. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что проводит после случившегося проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.
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ПроисшествияЖильеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
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