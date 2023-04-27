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В Татарстане обрушилась стена строящегося дома - РИА Новости, 27.04.2023
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12:40 27.04.2023 (обновлено: 13:20 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/stena-1868093295.html
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома - РИА Новости, 27.04.2023
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома
Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:40
2023-04-27T13:20
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в деревне Куюки", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчеты.
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россия
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома

В деревне Куюки в Татарстане обрушилась наружная стена строящегося трехэтажного дома

© Фото : МЧС РоссииСпасатель на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе
Спасатель на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : МЧС России
Спасатель на месте обрушения стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в деревне Куюки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчеты.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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