https://ria.ru/20230427/stena-1868093295.html

В Татарстане обрушилась стена строящегося дома

В Татарстане обрушилась стена строящегося дома - РИА Новости, 27.04.2023

В Татарстане обрушилась стена строящегося дома

Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:40

2023-04-27T12:40

2023-04-27T13:20

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в деревне Куюки", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчеты.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868085001.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)