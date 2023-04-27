https://ria.ru/20230427/stena-1868093295.html
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома - РИА Новости, 27.04.2023
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома
Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:40
2023-04-27T12:40
2023-04-27T13:20
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868092791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8ccde2e40940c5b3c0c2c5db2b1efaf.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в деревне Куюки", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди. К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчеты.
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868085001.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868092791_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1a2eed7d66050d3db64933b6170a1084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане обрушилась стена строящегося дома
В деревне Куюки в Татарстане обрушилась наружная стена строящегося трехэтажного дома