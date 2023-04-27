"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
Hill: США перестанут помогать Украине после победы республиканцев на выборах президента
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал обозреватель The Hill Брэд Дресс.
"Новость, что Байден намерен баллотироваться на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году, означает, что в ближайшее время США ждет сражение между ним и кандидатами-республиканцами, и главным вопросом станет конфликт на Украине, а исход столкновения окажется решающим для Киева", — говорится в материале.
По мнению эксперта, теперь судьба Украины висит на волоске. Тема помощи Киеву начинает вызывать усталость у представителей конгресса. Республиканцы все реже поддерживают передачу оружия и боеприпасов украинской армии в противовес демократам.
Ультраправые политики "встают на сторону Владимира Путина" и призывают к полному прекращению военной помощи. При этом даже более умеренные начинают задавать вопросы, используется ли американское оружие на Украине по назначению или вовсе разграблено, и не останется ли американская армия разоренной.
На прошлой неделе группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине. По мнению политиков, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет к затягиванию конфликта и "еще большему насилию".