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"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину - РИА Новости, 27.04.2023
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16:37 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину - РИА Новости, 27.04.2023
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину
Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:37
2023-04-27T16:37
в мире
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал обозреватель The Hill Брэд Дресс."Новость, что Байден намерен баллотироваться на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году, означает, что в ближайшее время США ждет сражение между ним и кандидатами-республиканцами, и главным вопросом станет конфликт на Украине, а исход столкновения окажется решающим для Киева", — говорится в материале.По мнению эксперта, теперь судьба Украины висит на волоске. Тема помощи Киеву начинает вызывать усталость у представителей конгресса. Республиканцы все реже поддерживают передачу оружия и боеприпасов украинской армии в противовес демократам.Ультраправые политики "встают на сторону Владимира Путина" и призывают к полному прекращению военной помощи. При этом даже более умеренные начинают задавать вопросы, используется ли американское оружие на Украине по назначению или вовсе разграблено, и не останется ли американская армия разоренной.На прошлой неделе группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине. По мнению политиков, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет к затягиванию конфликта и "еще большему насилию".
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html
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353
60
в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину

Hill: США перестанут помогать Украине после победы республиканцев на выборах президента

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал обозреватель The Hill Брэд Дресс.
"Новость, что Байден намерен баллотироваться на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году, означает, что в ближайшее время США ждет сражение между ним и кандидатами-республиканцами, и главным вопросом станет конфликт на Украине, а исход столкновения окажется решающим для Киева", — говорится в материале.
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По мнению эксперта, теперь судьба Украины висит на волоске. Тема помощи Киеву начинает вызывать усталость у представителей конгресса. Республиканцы все реже поддерживают передачу оружия и боеприпасов украинской армии в противовес демократам.
Ультраправые политики "встают на сторону Владимира Путина" и призывают к полному прекращению военной помощи. При этом даже более умеренные начинают задавать вопросы, используется ли американское оружие на Украине по назначению или вовсе разграблено, и не останется ли американская армия разоренной.
На прошлой неделе группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине. По мнению политиков, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет к затягиванию конфликта и "еще большему насилию".
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В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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