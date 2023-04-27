https://ria.ru/20230427/ssha-1868197452.html

"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину

"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину - РИА Новости, 27.04.2023

"Висит на волоске". В США раскрыли детали генерального сражения за Украину

Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:37

2023-04-27T16:37

2023-04-27T16:37

в мире

украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Западная военная поддержка Украины прекратится, если в результате американских выборов президента в 2024 году к власти придут республиканцы, написал обозреватель The Hill Брэд Дресс."Новость, что Байден намерен баллотироваться на следующих выборах главы Белого дома в 2024 году, означает, что в ближайшее время США ждет сражение между ним и кандидатами-республиканцами, и главным вопросом станет конфликт на Украине, а исход столкновения окажется решающим для Киева", — говорится в материале.По мнению эксперта, теперь судьба Украины висит на волоске. Тема помощи Киеву начинает вызывать усталость у представителей конгресса. Республиканцы все реже поддерживают передачу оружия и боеприпасов украинской армии в противовес демократам.Ультраправые политики "встают на сторону Владимира Путина" и призывают к полному прекращению военной помощи. При этом даже более умеренные начинают задавать вопросы, используется ли американское оружие на Украине по назначению или вовсе разграблено, и не останется ли американская армия разоренной.На прошлой неделе группа из 19 конгрессменов-республиканцев обратилась к Байдену с письмом, в котором призвала прекратить "безудержную помощь" Украине. По мнению политиков, нынешняя стратегия администрации Байдена — постоянная помощь и санкции — ведет к затягиванию конфликта и "еще большему насилию".

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868178237.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, джо байден