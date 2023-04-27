https://ria.ru/20230427/ssha-1868106016.html

Захарова пообещала сюрприз в ответ на отказ журналистам в визах в США

Захарова пообещала сюрприз в ответ на отказ журналистам в визах в США - РИА Новости, 27.04.2023

Захарова пообещала сюрприз в ответ на отказ журналистам в визах в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ответные меры Москвы на невыдачу вовремя посольством США виз российским журналистам, заявила, что... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:12

2023-04-27T13:12

2023-04-27T13:48

в мире

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ответные меры Москвы на невыдачу вовремя посольством США виз российским журналистам, заявила, что не будет сейчас говорить о них, так как не хочет "портить сюрприз". "Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз", - сказала она на брифинге в четверг. Глава МИД РФ Лавров в минувший понедельник посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил по тому же поводу, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу". Представитель госдепартамента Ведант Патель прямо не ответил на вопрос, означает ли это новую политику в отношении российских госСМИ в визовой сфере, но раскритиковал Россию за якобы ущемление свободы слова.

https://ria.ru/20230426/shapoklyak-1867783989.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии