Захарова пообещала сюрприз в ответ на отказ журналистам в визах в США
Захарова заявила, что ответ Москвы на невыдачу журналистам виз в США станет сюрпризом
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ответные меры Москвы на невыдачу вовремя посольством США виз российским журналистам, заявила, что не будет сейчас говорить о них, так как не хочет "портить сюрприз".
"Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз", - сказала она на брифинге в четверг.
Глава МИД РФ Лавров в минувший понедельник посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил по тому же поводу, что "российские государственные СМИ - это органы пропаганды" и что США считают важным "отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу". Представитель госдепартамента Ведант Патель прямо не ответил на вопрос, означает ли это новую политику в отношении российских госСМИ в визовой сфере, но раскритиковал Россию за якобы ущемление свободы слова.