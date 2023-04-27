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Глава ФРС США поделился с пранкерами неожиданной правдой о России

Глава ФРС США поделился с пранкерами неожиданной правдой о России - РИА Новости, 27.04.2023

Глава ФРС США поделился с пранкерами неожиданной правдой о России

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от лица... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:56

2023-04-27T12:56

2023-04-27T13:17

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от лица президента Украины Владимира Зеленского и вывели его на откровенный разговор. Видео выложено на Rutube."Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Все мы знаем главу Центрального банка России. <...> Она довольно хорошо справляется со своей работой. Она очень хорошо осведомлена и умна", — отметил Пауэлл.Он признал, что Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.При этом председатель ФРС указал, что сами США столкнулись с проблемой высокой инфляции, нарушением цепочек поставок и в целом с перестраиванием миропорядка.Лексус и Вован не раз общались с известными зарубежными политиками от лица их коллег. Так, они звонили бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель от имени бывшего лидера Украины Петра Порошенко. В ходе разговора Меркель рассказала, что Минские соглашения были призваны дать Киеву отсрочку, чтобы накопить военную мощь.

https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867763867.html

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