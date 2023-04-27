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Враги США могут предоставить Тейшейре убежище, заявила сторона обвинения

Враги США могут предоставить Тейшейре убежище, заявила сторона обвинения - РИА Новости, 27.04.2023

Враги США могут предоставить Тейшейре убежище, заявила сторона обвинения

Враждебные США государства могут предоставить убежище военному ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейру в обмен на секретную информацию в случае его выхода... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T05:21

2023-04-27T05:21

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Враждебные США государства могут предоставить убежище военному ВВС американской нацгвардии Джеку Тейшейру в обмен на секретную информацию в случае его выхода из-под ареста, говорится в документе государственных обвинителей, поданном в окружной суд Массачесетса. В этой связи обвинители выступают против освобождения Тейшейры из-под ареста. "Обвиняемый представляет серьезную угрозу скрыться от правосудия", - отмечено в документе. Также сообщается, что Тейшейра до ареста предпринял "серьезные обструктивные шаги", нацеленные на то, чтобы помешать американскому правительству выяснить полный объем утекшей информации и тех пользователей, к кем он ею делился. Тейшейра был задержан 13 апреля по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". По данным газеты New York Times, Тейшейра еще в феврале 2022 года начал "сливать" секретные документы Пентагона на сервер в Discord, которым пользовались около 600 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20230414/teyshey-1865225069.html

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украина, сша, россия, министерство обороны сша, в мире