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Экс-ведущий Fox Такер Карлсон заявил, что власти США ввели цензуру в СМИ

Экс-ведущий Fox Такер Карлсон заявил, что власти США ввели цензуру в СМИ - РИА Новости, 27.04.2023

Экс-ведущий Fox Такер Карлсон заявил, что власти США ввели цензуру в СМИ

Американский телеведущий Такер Карлсон в своем первом видеообращении после ухода с канала Fox News заявил, что в американских медиа действует запрет на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:31

2023-04-27T04:31

2023-04-27T09:23

такер карлсон

россия

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ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Американский телеведущий Такер Карлсон в своем первом видеообращении после ухода с канала Fox News заявил, что в американских медиа действует запрет на обсуждение важных тем."Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы <…> дискуссии об этом не разрешены в американских медиа", — сказал Карлсон в видео, опубликованном в Twitter.Телеведущий отметил, что существующие в СМИ дискуссии стали "невероятно глупыми" и "ничего не значащими", а дебаты о важных вещах оказались под запретом по решению "обеих политических партий и их доноров"."Осознание этого наводит депрессию. Однако это не постоянно <…> Правда восторжествует. Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", — пообещал журналист.Fox News 24 апреля сообщил об уходе Карлсона с телеканала. Решение, как утверждалось, было принято по обоюдному согласию. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось. Команда российского проекта "Соловьев.Live" предложила ему работу в России. Также к Карлсону через Twitter обратился телеканал RT.Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.

https://ria.ru/20230426/karlson-1867943498.html

https://ria.ru/20230426/karlson-1867993035.html

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такер карлсон, россия