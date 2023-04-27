Рейтинг@Mail.ru
СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 27.04.2023 (обновлено: 02:56 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ssha-1868012052.html
СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США
СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США - РИА Новости, 27.04.2023
СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США
Звезда хип-хопа и обладатель "Грэмми" рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:49
2023-04-27T02:56
сша
барак обама
дональд трамп
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868012240_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa63b5a141f53ab67e9e34a8faf524b3.jpg
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Звезда хип-хопа и обладатель "Грэмми" рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства США, сообщает телеканал CNN. Согласно телеканалу, Мишель обвиняется в заговоре против США путем деятельности в качестве иностранного агента. Предполагается, что он был должен помочь малайзийскому бизнесмену Джо Лоу, а также китайскому правительству "обеспечить доступ" к официальным лицам США, включая также экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Подчеркивается, что Лоу отправлял Мишелю значительные суммы в своих собственных интересах. Прокуроры утверждают, что Лоу отправил Мишелю более 100 миллиона долларов, чтобы тот помог убедить власти прекратить расследование в отношении бизнесмена. Отмечается, что артисту грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не установлена.
https://ria.ru/20230330/reper-1861971558.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868012240_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_2dc890082363fee971b61439a4e7a961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, барак обама, дональд трамп, вашингтон (штат), в мире
США, Барак Обама, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), В мире
СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США

CNN: рэпера Праса Мишеля признали виновным по делу о заговоре против властей США

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский рэпер Прас Мишель
Американский рэпер Прас Мишель - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский рэпер Прас Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Звезда хип-хопа и обладатель "Грэмми" рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства США, сообщает телеканал CNN.
«
"Рэпер Прас Мишель был признан виновным в федеральном суде в Вашингтоне в среду по 10 пунктам обвинения, связанным с международным заговором, достигшим высших уровней правительства США", - говорится в сообщении.
Согласно телеканалу, Мишель обвиняется в заговоре против США путем деятельности в качестве иностранного агента. Предполагается, что он был должен помочь малайзийскому бизнесмену Джо Лоу, а также китайскому правительству "обеспечить доступ" к официальным лицам США, включая также экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа.
Подчеркивается, что Лоу отправлял Мишелю значительные суммы в своих собственных интересах. Прокуроры утверждают, что Лоу отправил Мишелю более 100 миллиона долларов, чтобы тот помог убедить власти прекратить расследование в отношении бизнесмена.
Отмечается, что артисту грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не установлена.
Рэпер Flo Rida
Маленький сын рэпера Flo Rida выпал из окна пятого этажа
30 марта, 21:48
 
СШАБарак ОбамаДональд ТрампВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала