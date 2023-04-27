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СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США

СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: рэпера Праса Мишеля признали виновным в заговоре против властей США

Звезда хип-хопа и обладатель "Грэмми" рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:49

2023-04-27T02:49

2023-04-27T02:56

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Звезда хип-хопа и обладатель "Грэмми" рэпер Прас Мишель признан виновным по делу об участии в заговоре малайзийского бизнесмена Джо Лоу против правительства США, сообщает телеканал CNN. Согласно телеканалу, Мишель обвиняется в заговоре против США путем деятельности в качестве иностранного агента. Предполагается, что он был должен помочь малайзийскому бизнесмену Джо Лоу, а также китайскому правительству "обеспечить доступ" к официальным лицам США, включая также экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Подчеркивается, что Лоу отправлял Мишелю значительные суммы в своих собственных интересах. Прокуроры утверждают, что Лоу отправил Мишелю более 100 миллиона долларов, чтобы тот помог убедить власти прекратить расследование в отношении бизнесмена. Отмечается, что артисту грозит до 20 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не установлена.

https://ria.ru/20230330/reper-1861971558.html

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сша, барак обама, дональд трамп, вашингтон (штат), в мире