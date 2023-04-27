https://ria.ru/20230427/srok-1868186681.html

Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы

Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы - РИА Новости, 27.04.2023

Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы

Кочубеевский районный суд в Ставропольском крае приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за то, что он убил своего брата и сожительницу и спрятал... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:23

2023-04-27T16:23

2023-04-27T20:57

происшествия

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Кочубеевский районный суд в Ставропольском крае приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за то, что он убил своего брата и сожительницу и спрятал их тела в колодце, сообщил официальный Telegram-канал судов Ставрополья. Как установил суд, в декабре 2017 года во время распития спиртных напитков между братьями произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них до смерти избил другого и спрятал труп в заброшенном колодце. Через пять лет – в декабре 2022 года – мужчина снова после распития спиртного избил уже свою сожительницу, которая скончалась от полученных травм. Ее труп он также спрятал в колодце, при этом ему помогали мать и ее сожитель. По данным суда, убийство брата мужчины было раскрыто в ходе следствия по факту причинения им смертельных травм своей сожительнице. "По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.В региональном СУСК РФ сообщили, что уголовное дело в отношении сожителя матери осужденного, которого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, находится на рассмотрении в суде. "Мать осужденного как близкий родственник ответственности за содеянное не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край