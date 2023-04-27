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Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы - РИА Новости, 27.04.2023
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16:23 27.04.2023 (обновлено: 20:57 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/srok-1868186681.html
Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы
Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы - РИА Новости, 27.04.2023
Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы
Кочубеевский районный суд в Ставропольском крае приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за то, что он убил своего брата и сожительницу и спрятал... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:23
2023-04-27T20:57
происшествия
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Кочубеевский районный суд в Ставропольском крае приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за то, что он убил своего брата и сожительницу и спрятал их тела в колодце, сообщил официальный Telegram-канал судов Ставрополья. Как установил суд, в декабре 2017 года во время распития спиртных напитков между братьями произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них до смерти избил другого и спрятал труп в заброшенном колодце. Через пять лет – в декабре 2022 года – мужчина снова после распития спиртного избил уже свою сожительницу, которая скончалась от полученных травм. Ее труп он также спрятал в колодце, при этом ему помогали мать и ее сожитель. По данным суда, убийство брата мужчины было раскрыто в ходе следствия по факту причинения им смертельных травм своей сожительнице. "По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.В региональном СУСК РФ сообщили, что уголовное дело в отношении сожителя матери осужденного, которого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, находится на рассмотрении в суде. "Мать осужденного как близкий родственник ответственности за содеянное не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html
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происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Жителю Ставрополья дали 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы

Суд дал жителю Ставрополья 13 лет колонии за убийства брата и сожительницы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОфицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Кочубеевский районный суд в Ставропольском крае приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за то, что он убил своего брата и сожительницу и спрятал их тела в колодце, сообщил официальный Telegram-канал судов Ставрополья.
Как установил суд, в декабре 2017 года во время распития спиртных напитков между братьями произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них до смерти избил другого и спрятал труп в заброшенном колодце. Через пять лет – в декабре 2022 года – мужчина снова после распития спиртного избил уже свою сожительницу, которая скончалась от полученных травм. Ее труп он также спрятал в колодце, при этом ему помогали мать и ее сожитель.
По данным суда, убийство брата мужчины было раскрыто в ходе следствия по факту причинения им смертельных травм своей сожительнице.
"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
В региональном СУСК РФ сообщили, что уголовное дело в отношении сожителя матери осужденного, которого обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, находится на рассмотрении в суде. "Мать осужденного как близкий родственник ответственности за содеянное не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.
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