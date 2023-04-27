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Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер - РИА Новости, 27.04.2023

Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:25

2023-04-27T21:25

2023-04-27T21:25

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ."Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения", — говорится в статье.По данным издания, у журналиста несколько месяцев назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Родственник Спрингера также рассказал TMZ, что телеведущий умер после непродолжительной борьбы с болезнью.Спрингер обрел известность благодаря собственному шоу, которое вел на протяжении 27 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1991 году. До этого он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цинциннати, конгресс сша, сша, в мире, происшествия