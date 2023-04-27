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Умер американский телеведущий Джерри Спрингер - РИА Новости, 27.04.2023
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Культура
 
21:25 27.04.2023
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Умер американский телеведущий Джерри Спрингер
Умер американский телеведущий Джерри Спрингер - РИА Новости, 27.04.2023
Умер американский телеведущий Джерри Спрингер
Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:25
2023-04-27T21:25
культура
цинциннати
конгресс сша
сша
в мире
происшествия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ."Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения", — говорится в статье.По данным издания, у журналиста несколько месяцев назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Родственник Спрингера также рассказал TMZ, что телеведущий умер после непродолжительной борьбы с болезнью.Спрингер обрел известность благодаря собственному шоу, которое вел на протяжении 27 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1991 году. До этого он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.
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цинциннати, конгресс сша, сша, в мире, происшествия
Культура, Цинциннати, Конгресс США, США, В мире, Происшествия
Умер американский телеведущий Джерри Спрингер

TMZ: американский телеведущий Джерри Спрингер скончался в возрасте 79 лет

© GERRY PENNYАмериканский телеведущий Джерри Спрингер
Американский телеведущий Джерри Спрингер
© GERRY PENNY
Американский телеведущий Джерри Спрингер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер умер в возрасте 79 лет, сообщает издание TMZ.
"Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения", — говорится в статье.
По данным издания, у журналиста несколько месяцев назад был диагностирован рак поджелудочной железы. Родственник Спрингера также рассказал TMZ, что телеведущий умер после непродолжительной борьбы с болезнью.
Спрингер обрел известность благодаря собственному шоу, которое вел на протяжении 27 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1991 году. До этого он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.
 
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