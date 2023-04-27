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В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:11
2023-04-27T21:11
2023-04-27T21:54
специальная военная операция на украине
российская академия наук
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий фальков
сергей шойгу
российское историческое общество
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля."Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Доклад — до 30 декабря 2023 года", — говорится в документе.Кроме того, Министерство культуры и Министерство обороны при участии общественных объединений, занимающихся поисковыми работами, должны рассмотреть возможность передачи музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией.Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.
https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html
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российская академия наук, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий фальков, сергей шойгу, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Российская академия наук, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Фальков, Сергей Шойгу, Российское историческое общество
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации
Путин поручил доложить о создании музеев, посвященных спецоперации и ее героям