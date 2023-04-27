Рейтинг@Mail.ru
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 27.04.2023 (обновлено: 21:54 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868287791.html
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:11
2023-04-27T21:54
специальная военная операция на украине
российская академия наук
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий фальков
сергей шойгу
российское историческое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21bfac74755a4bbee98e33ca9934640c.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля."Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Доклад — до 30 декабря 2023 года", — говорится в документе.Кроме того, Министерство культуры и Министерство обороны при участии общественных объединений, занимающихся поисковыми работами, должны рассмотреть возможность передачи музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией.Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.
https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html
https://ria.ru/20221229/kvoty-1842342824.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787404357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_de04e3f473a521476fcd442f6ce7c8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий фальков, сергей шойгу, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, Российская академия наук, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Фальков, Сергей Шойгу, Российское историческое общество
В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации

Путин поручил доложить о создании музеев, посвященных спецоперации и ее героям

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы Вооруженных сил России
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля.
"Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Доклад — до 30 декабря 2023 года", — говорится в документе.
Краповый берет - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Росмолодежь запустит проект наставничества с героями спецоперации
27 января, 10:41
Кроме того, Министерство культуры и Министерство обороны при участии общественных объединений, занимающихся поисковыми работами, должны рассмотреть возможность передачи музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией.
Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.
На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах героям спецоперации
29 декабря 2022, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссийская академия наукРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ФальковСергей ШойгуРоссийское историческое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала