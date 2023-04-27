https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868287791.html

В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации

В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации - РИА Новости, 27.04.2023

В России создадут музеи, посвященные событиям спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:11

2023-04-27T21:11

2023-04-27T21:54

специальная военная операция на украине

российская академия наук

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий фальков

сергей шойгу

российское историческое общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям спецоперации, следует из поручения на сайте Кремля."Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти субъектов России и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Доклад — до 30 декабря 2023 года", — говорится в документе.Кроме того, Министерство культуры и Министерство обороны при участии общественных объединений, занимающихся поисковыми работами, должны рассмотреть возможность передачи музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со спецоперацией.Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.

https://ria.ru/20230127/geroy-1847779795.html

https://ria.ru/20221229/kvoty-1842342824.html

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российская академия наук, россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий фальков, сергей шойгу, российское историческое общество