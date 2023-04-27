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ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг" - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:40 27.04.2023 (обновлено: 14:42 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868146123.html
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг" - РИА Новости, 27.04.2023
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"
Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:40
2023-04-27T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух бригад, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные поразили 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.
херсонская область
донецкая народная республика
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безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"

ВС России поразили командные пункты украинских сил спецопераций "Юг" и двух бригад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийская гаубица на боевой позиции в зоне спецоперации
Российская гаубица на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российская гаубица на боевой позиции в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух бригад, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего за сутки российские военные поразили 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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