https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868146123.html
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг" - РИА Новости, 27.04.2023
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"
Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:40
2023-04-27T14:40
2023-04-27T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух бригад, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные поразили 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"
ВС России поразили командные пункты украинских сил спецопераций "Юг" и двух бригад