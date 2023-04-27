https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868146123.html

ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"

ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг" - РИА Новости, 27.04.2023

ВС России поразили командный пункт украинских сил спецопераций "Юг"

Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:40

2023-04-27T14:40

2023-04-27T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские военные в Херсонской области и ДНР поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", а также двух бригад, сообщило в четверг в сводке министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Всего за сутки российские военные поразили 78 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику противника в 109 районах.

херсонская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, вооруженные силы украины